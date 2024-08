Air Europa rafforza il piano strategico 2024-2026 dopo il ritiro di IAG

Air Europa, la terza compagnia aerea spagnola per numero di passeggeri trasportati dopo Iberia e Vueling, ha annunciato un rafforzamento del piano strategico per il triennio 2024-2026. Questo avviene in seguito al ritiro di International Airlines Group (IAG), la holding britannico-spagnola che controlla anche Vueling, dall’acquisizione di Air Europa.

Nonostante le incertezze dei mercati e i ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, Air Europa ha ribadito la forza e la fattibilità del suo progetto aziendale. La strategia punta a consolidare la presenza della compagnia nell’hub di Madrid-Barajas e a rafforzare il ruolo di collegamento tra Europa e America.

Nel primo semestre del 2024, Air Europa ha registrato un fatturato operativo di 1.364 milioni di euro, segnando un aumento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le previsioni di budget. Questo risultato positivo è stato raggiunto grazie all’aumento delle frequenze verso destinazioni latinoamericane come Asunción, Medellín, Panama e Caracas, e all’apertura di nuove rotte verso Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia.