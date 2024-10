Adidas: forte crescita in Cina e aumento vendite in Nord America

Adidas ha registrato una crescita significativa nella Grande Cina nel terzo trimestre, mentre le vendite in Nord America, escludendo la collezione Yeezy, hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente.

Le vendite trimestrali nella Grande Cina, al netto dell’effetto valuta, sono aumentate del 9% raggiungendo 946 milioni di euro, in crescita rispetto agli 870 milioni di euro dell’anno precedente. Si tratta del dato di fatturato trimestrale più forte nella regione dall’inizio del 2022.

La performance di Adidas in Cina contrasta con quella di altre aziende che stanno lottando con una domanda dei consumatori debole e un’attesa probabilmente più lunga per le misure di stimolo governative volte a rafforzare la fiducia.

In Nord America, il suo secondo mercato più grande dopo l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, le vendite neutralizzate per l’effetto valuta sono diminuite del 7% a 1,36 miliardi di euro nel periodo luglio-settembre, ma sono aumentate rispetto all’anno precedente escludendo la sua linea Yeezy, ha dichiarato l’azienda.

I risultati sono l’ultima prova del revival delle fortune dell’azienda quasi due anni dopo che il CEO Bjorn Gulden si è unito al marchio tedesco.

“La forte crescita sottostante nella Grande Cina e il ritorno ai numeri positivi per il brand adidas in Nord America durante gli ultimi due trimestri rafforzano la nostra fiducia per il futuro a medio termine,” ha affermato Gulden in una dichiarazione.

Una tendenza per le scarpe “terrace” di Adidas, modelli retrò ispirati alle calzature dei tifosi di calcio negli anni ’70 e ’80, ha guidato le vendite della compagnia di abbigliamento sportivo tedesca, aiutandola a guadagnare quote di mercato su rivali come Nike e a riprendersi dalla difficile separazione con il rapper Kanye West.