Acquisto casa per investimento: Ragusa tra le grandi città più redditizie

L’acquisto di una casa da mettere a reddito offre una redditività all’1,4% a Ragusa, la più alta, seguita da Biella al 10%. Le percentuali sono quelle dello studio condotto da Idealista sui rendimenti offerti dalle abitazioni che sono superiori ai tassi offerti dai titoli di Stato a 10 anni.

Rendimenti sopra la media italiana dell’8% per Siracusa (9,7%), Rovigo (9,1%), Vercelli (8,8%), Trapani (8,4%), Vicenza (8,4%), Perugia (8,3%) e Taranto (8,1%). I grandi mercati vedono Napoli (5,8%) davanti a Roma (5,4%) e Milano (4,9%). Brescia è il centro con la redditività più ridotta (2,7%), davanti a Siena (4,4%), Brindisi e Venezia (entrambe 4,5%). I box rimangono un prodotto piuttosto stabile, con ritorni particolarmente interessanti per i proprietari soprattutto a Napoli (7,7%), che precede Roma (6,9%) e Bari (6,8%) nella parte alta del ranking. Più in basso troviamo Milano con il 6 per cento e via via le altre, per chiudere con il 4,1% di Genova.