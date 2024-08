Acquisizione congiunta di AffiniPay: via libera dalla Commissione Europea

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione congiunta di AffiniPay da parte di Genstar Capital Partners e TA Associates Management, due società statunitensi. L’approvazione è avvenuta ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell’UE.

AffiniPay, un fornitore di software per soluzioni di pagamento e per la gestione di studi legali, è al centro di questa operazione. La Commissione ha concluso che la transazione non solleva preoccupazioni in termini di concorrenza, poiché AffiniPay ha una presenza trascurabile nello Spazio economico europeo. L’operazione è stata esaminata attraverso la procedura di revisione semplificata delle concentrazioni, confermando così che non vi sono rischi significativi per il mercato.