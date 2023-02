A2A: deciso miglioramento del debito netto a fine 2022 (analisti)

A2A ha comunicato i risultati preliminari del 2022 e l’EBITDA adj. è salito del +7% a 1,5 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con le stime e si trova nella fascia alta della guidance 1.45-1.5 bn dice Equita. Considerando l’andamento dello scenario e dei prezzi della powergen, ci sarebbe potuta essere anche una sorpresa positiva dicono gli analisti.

“Molto positivo il dato di debito netto, pari a 4,26 miliardi in miglioramento rispetto a settembre (4.91 bn). La generazione di cassa è stata circa 650 mn nel 4Q, principalmente legata al miglioramento del Net Working Capital e ci attendiamo in parte vi sarà un reverse effect nel corso del 2023” continuano. La società non ha fornito maggiori dettagli sulla composizione dei risultati e non ci sono update della guidance sul 2023. I risultati 2022 saranno pubblicati il 16 marzo.