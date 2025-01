Valore della Consulenza 2025, al via il 6 febbraio a Piazza Affari: tutti i dettagli

Nuova edizione de “Il Valore della Consulenza” che si terrà a Milano il 6 febbraio 2025 a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. L’appuntamento, organizzato da Wall Street Italia, rappresenta un’occasione unica di incontro fra i principali protagonisti della consulenza finanziaria in Italia.

Un dialogo e confronto con i protagonisti delle istituzioni, dell’industria e della consulenza

Le esperienze dei nuovi ricchi pensionati americani e le strategie di gestione adottate da Paesi come Norvegia, Olanda, Canada, Australia e Singapore spingono ad una riflessione profonda sui sistemi di investimento pubblico e privato in Italia. Il nostro Paese potrebbe trarre grande vantaggio dall’imitazione di modelli già consolidati, sfruttando le straordinarie opportunità offerte dai crescenti flussi di raccolta del settore della consulenza finanziaria in Italia.

Tematiche che verranno discusse con alcuni dei protagonisti delle istituzioni, dell’industria e della consulenza:

Marco Bernardi , Vice-direttore generale Banca Generali

, Vice-direttore generale Banca Generali Fabio Cubelli , Direttore generale Fideuram

, Direttore generale Fideuram Duccio Marconi , Direttore Centrale Rete Financial Advisor Mediobanca Premier

, Direttore Centrale Rete Financial Advisor Mediobanca Premier Mario Ruta , Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale di Allianz Bank

, Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale di Allianz Bank Stefano Volpato, Direttore commerciale Banca Mediolanum

Saranno loro ad illustrare come stanno affrontando questo momento di mercato con le loro aziende e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dalla longevità e dalle mille trasformazioni in atto.

Un focus immancabile sarà dedicato alle prospettive sui mercati finanziari, grazie ai contributi di Allianz Global Investor, Careisgold e Pimco. Presente anche ING, che approfondirà la propria esperienza nel mondo della consulenza finanziaria.

Attenzione anche ai profondi cambiamenti relativi al mondo dei professionisti del settore in termini di competenze, ricambio generazionale, sviluppo digitale e nuove forme di organizzazione del lavoro.

Tra i relatori che interverranno:

Antonio Patuelli , Presidente ABI

, Presidente ABI Luigi Conte , Presidente di Anasf

, Presidente di Anasf Nicola Ardente , Presidente di EFPA Italia

, Presidente di EFPA Italia Guerino Testa , Segretario della commissione finanza della Camera dei deputati della Repubblica Italiana

, Segretario della commissione finanza della Camera dei deputati della Repubblica Italiana Marco Tofanelli , Segretario Generale di Assoreti

, Segretario Generale di Assoreti Matteo Pomoni, Head of Investments and Wealth ING

Head of Investments and Wealth ING Alessandro Varaldo, Amministratore Delegato di Banca Aletti

Amministratore Delegato di Banca Aletti Nicola Ronchetti, fondatore di Finer

L’evento sarà moderato da Leopoldo Gasbarro e Massimiliano Volpe.

Per iscriversi

L’evento, organizzato da Wall Street Italia e giunto alla terza edizione, chiamerà a raccolta anche quest’anno i principali protagonisti della consulenza finanziaria in Italia.

E’ possibile consultare l’agenda.