Twitter vale solo 20 miliardi di dollari. Parola di Musk

Vale solo e soltanto 20 miliardi di dollari. Stiamo parlando di Twitter, il popolare social network acquistato sei mesi fa da Elon Musk, che lo ha valutato 44 miliardi di dollari.

Questi, in estrema sintesi, sono i calcoli che ha effettuato il miliardario e che sono stati poi inviati ai propri dipendenti.

Musk ritiene che, ora come ora, la società possa essere valutata a un valore inferiore ai 20 miliardi di dollari, contro i 44 miliardi che il tycoon ha pagato ad ottobre 2022 per acquistarla.

La svalutazione dell’azienda, comunque vada, è una delle conseguenze della turbolenta acquisizione che ha effettuato lo stesso magnate.

Nel corso di questi mesi, molti grandi inserzionisti hanno deciso di lasciare Twitter.

Una delle più importanti fonti, che hanno messo a disposizione i fondi per l’operazione, la società di investimento Fidelity, ha svalutato il valore delle azioni Twitter del 56%.

Su che cosa si basa il nuovo valore di Twitter?

La nuova misura si va a basare direttamente sull’offerta effettuata direttamente dal Elon Musk di stock grant, che vengono utilizzate, nella maggior parte dei casi, per incentivare i dipendenti.

Questa, in estrema sintesi, è una vera e propria opportunità per i diretti interessati per acquistare delle azioni, le quali non potranno essere vendute fino ad un determinato momento, cosa che non avviene con le stock option.

Twitter, Musk ne riduce il valore

A comunicare il nuovo valore di Twitter è stato direttamente Elon Musk, il quale ha provveduto a comunicare ai propri dipendenti di valutare la società 20 miliardi di dollari. A riferirlo è The Information, che ha citato come fonte una persona informata dei fatti, che avrebbe visionato personalmente l’e-mail di Musk inviata ai dipendenti.

All’interno del messaggio, Elon Musk ha anche annunciato un programma riservato ai dipendenti, attraverso il quale sono previste delle partecipazioni agli utili e l’assegnazione di azioni X HJolding, la società sulla quale Musk si è appoggiato per acquistare Twitter.

Ma cosa sta accadendo a Twitter? A dicembre l’imprenditore aveva annunciato che la società era sulla buona strada per riuscire a raggiungere il pareggio dei flussi di cassa nel corso del 2023, dopo il taglio della spesa effettuato dai cinquecento principali azionisti a seguito della sua acquisizione.

Musk, nel corso degli ultimi sei mesi, ha portato avanti una serie di tagli del personale, che nell’arco di questo breve periodo è passato da 7.500 a 2.000 dipendenti. In una precedente dichiarazione, aveva annunciato perdite per 4 milioni di dollari al giorno. Nel corso dell’ultimo trimestre 2022, Twitter ha perso qualcosa come 270 milioni di dollari

Una pesante svalutazione

Valutare Twitter 20 miliardi di dollari, significa paragonarlo, grosso modo, a Snap, il cui valore è pari a 18,3 miliardi di dollari, che comunque vada ha annunciato un calo dei propri profitti. Snap ha mediamente 375 milioni di utenti al giorno: una cifra che risulta essere superiore rispetto ai 237,9 di Twitter, prima che venisse acquistato da Musk.

Il clima, in questi mesi, è senza dubbio teso. Ultimamente, comunque, Twitter ha dovuto fare i conti anche con l’azione di un utente – che si è battezzato FreeSpeechEnthusiast, ovvero Amante della libertà d’espressione – il quale ha provveduto a pubblicare in rete parte del suo codice sorgente.

La maggior parte, se non tutte, le aziende tecnologiche tengono ben nascosto questo codice, perché contiene le istruzioni sulle quali si basano gli algoritmi, che provvedono a selezionare i contenuti da mostrare agli utenti. Il codice è stato condiviso su Github, una piattaforma collaborativa per lo sviluppo di software, utilizzata anche per gestire progetti software open source.