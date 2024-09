Rc auto, prezzi salgono ad agosto. A Prato il premio medio più alto

Non c’è tregua per gli automobilisti italiani che devono fare i conti (ancora una volta) con i rincari delle polizze auto. Ad agosto 2024 il prezzo medio dell’Rc auto si è attestato a 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali).

Così segnala l’Ivass, ossia l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, aggiungendo che in tutte le province italiane si sono registrati incrementi di prezzo, compresi tra il +2,6% di Foggia e il +12% di Roma.

Rc auto: prezzo medio di 418 euro

Per i contratti sottoscritti nel mese di agosto 2024, l’indagine dell’Ivass ha messo in evidenza che il prezzo medio dell’Rc auto è di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali).

Nel dettaglio, sottolinea l’associazione, il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 272 euro, in aumento del +9,7% su base annua e in riduzione del 42,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo medio è del +10,4% a fronte di un aumento del +6,1% per gli assicurati in prima classe.

A conti fatti, spiega il Codacons, l’aumento della polizza auto significa che in due anni e mezzo le tariffe Rc auto hanno subito un rincaro complessivo del 18,4%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 418 euro attuali, con un aumento di ben 65 euro a polizza. “Rincari che, considerate le 32,9 milioni di auto assicurate in Italia, hanno determinato nell’ultimo biennio una stangata complessiva da 2,14 miliardi di euro a danno degli automobilisti italiani” conclude il Codacons.

Anche l’Aiped, Associazione italiana periti estimatori danni, commenta i dati forniti dall’Ivass che registrano una crescita delle tariffe del 6,7% ad agosto.

“Le compagnie di assicurazioni giustificano i rincari con i maggiori costi a loro carico dovuti a fenomeni di illegalità e truffe nel comparto assicurativo, con particolare riferimento all’accertamento dei danni da sinistro stradale – spiega il presidente Luigi Mercurio – Ma la verità è che sempre più spesso le imprese assicuratrici ricorrono alla assurda prassi di pagare i danni sulla base di liquidazioni effettuate anche in assenza di perizie, o ricorrendo a video-perizie realizzate da soggetti non abilitati e non qualificati allo svolgimento dell’attività tecnica peritale. Fenomeno che sta portando ad un aumento di frodi e irregolarità nella riparazione, a danno di tutta la collettività che si ritrova poi a pagare tariffe rc auto più costose”.

Unc, Rc auto: balzo oltre 6 volte l’inflazione

Un balzo del 6,7% è oltre 6 volte l’inflazione di agosto (+1,1%) ed è superiore a quella media del 2023, ferma al 5,7%. Insomma, un’impennata che non ha eguali sottolinea l’Unione Nazionale dei Consumatori commentando i dati dell’Ivass.