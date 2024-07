Quattordicesima, perché non è arrivata a tutti i pensionati

A luglio, con il consueto cedolino della pensione, è prevista la quattordicesima mensilità. O più semplicemente la quattordicesima. Una sorta di bonus estivo che non spetta trasversalmente a tutti i lavoratori dipendenti e ai pensionati (cosa diversa è la tredicesima, che invece, destinato ad arrivare a tutti indistintamente). Per i dipendenti la quattordicesima deve essere prevista dal contratto nazionale di lavoro di riferimento; per quanti percepiscono una pensione, invece, è condizionata dall’età e dal reddito del percipiente.

Questo significa, in altre parole, che anche non tutti i titolari di un assegno previdenziale hanno ricevuto la quattordicesima con il cedolino di luglio. Ma vediamo quali sono i requisiti per riceverla: mancando questi, si comprende il motivo per il quale non è arrivata.

Quattordicesima, chi ha diritto a riceverla

La quattordicesima costituisce una mensilità aggiuntiva, che viene generalmente versata nel corso del mese di luglio o al massimo ad agosto. Per questo viene anche comunemente chiamata: bonus estivo. Per quanti percepiscono la pensione, la quattordicesima viene erogata solo e soltanto se si è in possesso dei seguenti requisiti:

è necessario essere titolari di una pensione a carico dell’ assicurazione Generale Obbligatoria e delle eventuali forme sostitutive e delle esonerative della stessa, che generalmente vengono gestite dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria;

e delle eventuali forme sostitutive e delle esonerative della stessa, che generalmente vengono gestite dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria; aver compiuto un’età pari ad almeno 64 anni ;

; il reddito complessivo del percipiente deve essere inferiore a due volte il trattamento minimo annuo che è stato previsto dal Fondo Lavoratori Dipendenti.

La quattordicesima viene erogata d’ufficio. Non è necessario inoltrare un’istanza per ottenerla, purché si sia in possesso dei requisiti appena elencati e se le informazioni dei pensionati siano disponibili nelle banche dati dell’Inps (l’istituto deve essere in possesso dei dati reddituali per poter mettere in pagamento la quattordicesima).

Chi riceverà la quattordicesima a dicembre

La quattordicesima non viene erogata esclusivamente a luglio. Alcuni pensionati la potrebbero ricevere a dicembre. Il bonus estivo arriva sei mesi in ritardo ai seguenti soggetti:

quanti hanno raggiunto i requisiti dal 1° agosto 2024 (per i soggetti che percepiscono una pensione gestita attraverso i sistemi integrati) o da l 1° luglio 2024 (per gli assegni previdenziali che risultano essere gestiti nella Gestione Pubblica);

quanti vanno in pensione nel corso del 2024 ed abbiano fin da subito i requisiti anagrafici e reddituali per ricevere il bonus estivo.

L’Inps, tra l’altro, ha provveduto a segnalare che i pensionati maturano il diritto ad ottenere la quattordicesima in base al reddito. I requisiti reddituali del 2024 sono i seguenti:

quando la quattordicesima viene erogata per la prima volta, hanno rilevanza tutti i redditi del soggetto;

per le erogazioni successive hanno rilevanza i redditi per i quali è necessario effettuare la comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati e tutti gli altri redditi percepiti nel corso del 2023.

Quattordicesima, come viene calcolata

La quattordicesima viene calcolata basandosi sui seguenti parametri:

tipologia di pensionato : se ha effettuato un lavoro autonomo o da dipendente;

: se ha effettuato un lavoro autonomo o da dipendente; gli anni di contributi ;

; il reddito.

La somma percepita come quattordicesima varia da soggetto a soggetto e può oscillare da un minimo di 336 euro ad un massimo di 655 euro. A condizionare il suo importo sono principalmente l’attività svolta prima di andare in pensione (come dipendente o come autonomo) e il reddito annuale.