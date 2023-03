Quali sono le banche più sicure in cui aprire un conto corrente

Crisi banche e banche italiane: quali quelle più affidabili?

Quali banche possono essere considerate affidabili? Dove è possibile aprire un conto corrente senza temere nulla?

Il sistema bancario, senza dubbio, sta attraversando una fase particolarmente delicata: questo ci ha indotti a tentare di comprendere quale sia la situazione degli istituti di credito in Italia e dove si possa essere aprire un conto corrente senza timore.

Nel corso dell’ultimo mese, infatti, i consumatori hanno assistito a pesanti crisi bancarie, tra le quali ci sono il fallimento di Silicon Valley Bank, il salvataggio in extremis del Credit Suisse da parte di Ubs.

Sono molte le preoccupazioni che stanno attanagliando i risparmiatori italiani.

Banche italiane: la situazione

Nel corso dell’ultimo mese i mercati finanziari sono stati condizionati da alcune pesanti crisi bancarie.

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, nel corso degli ultimi giorni ha rassicurato i risparmiatori circa la situazione delle banche italiane, per le quali, almeno in questo momento, non ci sarebbero dei segnali di preoccupazione.

A questo punto la domanda sorge spontanea: le banche italiane sono sicure? Dove è possibile aprire un conto corrente senza timore?

Partiamo da una rassicurazione obiettiva: le banche italiane – lo stesso discorso vale per tutte le altre dell’area euro – sono obbligate a sottostare ad alcuni criteri di solidità.

La Banca Centrale Europea, periodicamente, sottopone gli istituti di credito a veri e propri stress test: si tratta di simulazioni per verificare il loro grado di affidabilità.

Le banche italiane hanno dimostrato di avere alti valori di resilienza, nel caso in cui dovessero avvenire eventi critici.

L’ultima verifica è avvenuta nel corso del mese di febbraio 2023.

In Italia, inoltre, i risparmiatori possono accedere ad un ulteriore protezione: il FITD – acronimo di Fondo Interbancario di tutela dei depositi – il cui scopo è quello di proteggere i depositi dei correntisti fino a 100.000 euro.

In estrema sintesi, questo vuol dire che, in caso di fallimento di una banca, i risparmi vengono rimborsati fino a 100.000 euro.

Nel caso in cui un risparmiatore dovesse avere più di 100.000 euro, potrebbe rischiare di perdere tutto il risparmio eccedente quell’importo.

In questo caso, il diretto interessato può optare per diversificare i propri depositi, distribuendoli tra varie banche con importi inferiori a 100.000 euro: in questo caso i risparmi sarebbero protetti.

Gli istituti di credito più affidabili

Dalle premesse che abbiamo effettuato, sembra che non sussistano particolari motivi di preoccupazione.

Ma quali sono le banche italiane più sicure?

Per dare una risposta a questa domanda utilizziamo la classifica dei dieci istituti di credito più affidabili, stilata dalla Banca Centrale Europea, che ha provveduto ad aggiornarla proprio nel mese di febbraio 2023:

le più sicure sono Credem, Mediolanum e Mediobanca. Queste tre banche sono seguite da:

Intesa Sanpaolo ;

; Finecobank ;

; Unicredit ;

; Cassa Centrale ;

; BPER ;

; Popolare di Sondrio ;

; Monte dei Paschi di Siena ;

; Iccrea Banca – Banche di Credito Cooperativo.

Come è stata redatta la classifica delle banche affidabili

La classifica delle banche italiane più sicure redatta dalla Bce si basa su il cosiddetto P2R, il cossiddeto requisito di secondo pilastro, ossia quello patrimoniale, che è specifico per ogni banca.

Questo si applica al requisito patrimoniale minimo, “di primo pilastro”, quando questo sottostima o non copre alcuni rischi.

È importante sottolineare che il P2R risulta essere giuridicamente vincolante: nel caso in cui non dovessero rispettare i suoi parametri, le banche potrebbero essere soggette a misure di vigilanza, tra le quali ci possono anche essere delle sanzioni.

Altro importante parametro, il coefficiente CET1 (o Common Equity Tier 1), indicatore chiave della solidità patrimoniale di una banca e della sua capacità di assorbire le perdite, espresso in percentuale: più tale percentuale è alta, più la banca è in buona salute.