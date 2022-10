Pernigotti si salva e passa nelle mani di JP Morgan. illimity bank partecipa all’operazione di rilancio

Pernigotti diventa americano. Lo storico marchio di cioccolato, fondato nel 1868 a Novi Ligure, passerà dalla famiglia turca Toksoz, che l’aveva rilevata nel 2013, alla società Lynstone, veicolo finanziario della banca d’affari statunitense J.P. Morgan.

Si salva così la società dolciaria e tutti i 50 dipendenti. Nelle scorse ore è arrivata anche la firma della cassa integrazione straordinaria di 12 mesi in continuità con quella che era scaduta lo scorso 30 giugno. Con l’acquisizione del 100% di Pernigotti dal Gruppo Toksöz, si chiude un lungo periodo di incertezza (iniziato nel 2018) sul destino di un player storico italiano e dei suoi dipendenti. La nuova proprietà ha definito un piano di rilancio di Pernigotti che prevede il mantenimento dell’intera produzione in Italia (dopo che era stata parzialmente trasferita in Turchia dal precedente azionista) ed intende fare leva sul know-how manageriale, commerciale ed industriale sviluppato dall’attuale management di Walcor.

Nel rilancio di Pernigotti anche illimity

“Auspichiamo di avere presto un incontro con la nuova proprietà per avere un confronto sulla produzione, gli investimenti e il piano industriale – ha detto Enzo Medicina, segretario generale della Fai Cisl di Alessandria Asti – gli stagionali sono già al lavoro per la produzione natalizia ma vogliamo sapere i piani per i prossimi mesi anche perchè tra poco occorrerà iniziare a pianificare la produzione pasquale”. Pernigotti passa così in mano americana ma nel rilancio c’è qualcosa di italiano. illimity Bank ha perfezionato un’operazione di finanziamento dal valore complessivo di 10 milioni di euro a favore della Pernigotti. L’intervento di illimity è principalmente finalizzato a supportare le esigenze di liquidità di Pernigotti garantendone la piena operatività in una fase strategica per il rilancio della società. Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround di illimity, ha commentato: “In quasi quattro anni di attività, illimity è costantemente cresciuta supportando il percorso di rilancio di tante aziende italiane e ponendosi come partner di riferimento per gli investitori finanziari specializzati. Siamo quindi particolarmente felici di poter affiancare JP Morgan Asset Management in questa operazione che consentirà a Pernigotti di esprimere il proprio potenziale e confermarsi come brand importante del Food Made in Italy”.