Servizi catastali, online la guida per i cittadini nel 2024: ecco i principali

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per tutti i cittadini l’edizione 2024 del volume “Il Sistema Catastale“, una guida con all’interno un riepilogo dei servizi catastali online accessibili a cittadini e professionisti. Il documento è disponibile per il download sul portale dell’Amministrazione finanziaria, nella sezione “Guide, pubblicazioni e riviste”.

La pubblicazione informa i lettori sull’evoluzione del sistema informativo catastale e sullo sviluppo dei servizi cartografici a supporto delle questioni fiscali nel settore immobiliare, oltre che nei più ampi contesti del diritto civile, del governo e della tutela del territorio a livello nazionale.

Le novità del 2024

La nuova edizione presenta le più recenti novità di carattere normativo-giuridico e i documenti di prassi, oltre a fornire informazioni quantitative sui principali dati relativi agli archivi catastali di terreni e fabbricati.

All’interno sono presenti anche gli ultimi dati sul patrimonio immobiliare italiano: secondo la guida, “al 31 dicembre 2023, è costituito da oltre 86 milioni di particelle catastali, di cui oltre 60,2 milioni produttive di reddito”. Lo stock immobiliare censito comprende circa 77 milioni di unità immobiliari (escludendo le Province autonome di Trento e Bolzano), con una rendita catastale complessiva di oltre 37,5 miliardi di euro, suddivisa tra categorie “ordinarie” e “speciali”.

Importanti novità riguardano la creazione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu). Nel 2022 sono state avviate le attività di conferimento dei dati in Anncsu da parte dei Comuni. I relativi servizi, come stabilito nel documento adottato congiuntamente da Istat e Agenzia delle Entrate, vengono attivati progressivamente e consentono l’accesso ai dati solo per i territori dei Comuni che hanno completato il conferimento. A gennaio 2024 è stato lanciato il sito web dell’Anncsu, che permette la consultazione dei dati.

I servizi per cittadini e professionisti

La guida riepiloga i servizi online disponibili per cittadini e professionisti, accessibili sia in area libera sia in area riservata, attraverso le piattaforme online dell’Agenzia delle Entrate. Per i cittadini, i servizi online sono disponibili sul sito dell’Amministrazione finanziaria, in area libera. Per accedervi, basta cliccare sulla scheda informativa del servizio e selezionare il tasto “Accedi al servizio” o accedere direttamente dall’“Area riservata” presente sulla home page del sito.

Tra i servizi disponibili in area libera si trovano la consultazione delle rendite catastali, basata sugli identificativi del bene, le risultanze catastali, la consultazione personale online e ispezioni ipotecarie relative ai propri immobili e la visura catastale telematica per immobili non di proprietà.

Anche per i professionisti sono disponibili diversi servizi online, tra cui:

Visura catastale;

Visura catastale in formato elaborabile;

Richiesta/rilascio di estratti di mappa digitali;

Presentazione di documenti;

Mappe catastali online;

Visure delle planimetrie online.

Sul sito istituzionale dell’Agenzia è inoltre disponibile la “Scrivania del Territorio”, un ambiente di lavoro front-end che consente l’accesso a vari servizi per lo scambio di informazioni con le banche dati catastali e ipotecarie dell’Agenzia delle Entrate.

“La scrivania permette l’installazione e l’aggiornamento on line dei pacchetti software utili per la compilazione e la trasmissione degli atti senza dover accedere per le singole operazioni al sito istituzionale dell’Agenzia”, spiega la guida.

I servizi per i Comuni

Per promuovere la collaborazione e la cooperazione volte a migliorare la qualità dei dati, l’Amministrazione catastale ha inoltre sviluppato il “Portale per i Comuni”. Accessibile ai Comuni e alle Comunità montane su base convenzionale, consente la fornitura telematica dei dati catastali tramite la piattaforma tecnologica Sister, secondo due modalità principali:

A richiesta : Forniture su specifica richiesta dell’Amministrazione richiedente, riguardanti sia il Catasto Terreni e il Catasto Edilizio Urbano, sia la cartografia vettoriale. Queste forniture includono tutti i dati catastali aggiornati a una data scelta dall’utente e/o gli aggiornamenti registrati in un determinato intervallo temporale.

: Forniture su specifica richiesta dell’Amministrazione richiedente, riguardanti sia il Catasto Terreni e il Catasto Edilizio Urbano, sia la cartografia vettoriale. Queste forniture includono tutti i dati catastali aggiornati a una data scelta dall’utente e/o gli aggiornamenti registrati in un determinato intervallo temporale. Specifiche: Forniture periodiche che comprendono i dati relativi alla registrazione di nuove unità immobiliari o alle variazioni di quelle esistenti, gli esiti delle attività di modifica delle rendite catastali delle singole unità immobiliari, i dati metrici del Catasto Edilizio Urbano e le variazioni delle intestazioni catastali.

Con il Portale, i Comuni e le Comunità montane possono trasmettere all’Agenzia delle Entrate: