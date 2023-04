Offerte convergenti di luce, gas e Internet: quanto si spende in più

Offerte convergenti luce, gas, Internet. Si risparmia o si spende di più?

Un nuovo trend sta condizionando il settore delle utenze domestiche: sono le offerte convergenti, che uniscono, all’interno di un unico bundle, connessione Internet e forniture di luce e gas.

I tre diversi servizi sono contenuti all’interno di un’unica offerta commerciale omnicomprensiva, che promette di far risparmiare l’utente finale.

Continua ad essere più conveniente, però, andare a fare una scelta indipendente delle varie tariffe di luce, gas ed internet casa.

L’osservatorio SOSTariffe.it e Tariffe Segugio.it ha messo in evidenza che, nelle offerte convergenti, la spesa cresce mediamente di 186 euro all’anno.

Luce e gas, quando la convergenza non conviene

In Italia stanno aumentando le opzioni destinate alle famiglie per attivare delle offerte convergenti, che all’interno di un unico bundle comprende la connessione Internet di casa e le tariffe di luce e gas.

Sono offerte che, almeno sulla carta, garantiscono la possibilità di accedere a tariffe che possono risultare particolarmente convenienti.

A proporre questo tipo di offerte, nella maggior parte dei casi, sono degli operatori attivi sia nel settore delle telecomunicazioni che in quello del Mercato Libero dell’energia.

In altri casi questi tipi di offerta arrivano da un provider telco e da un fornitore di luce e gas, che hanno deciso di operare in partnership.

Le principali compagnie italiane, in alcuni casi, hanno deciso di operare in entrambi i settori: è il caso, per esempio, di Enel, Sorgenia e Wind Tre.

Quali sono i vantaggi di queste offerte?

Prima di tutto vi la garanzia di una maggiore semplicità nell’attivazione e nella gestione degli abbonamenti.

Queste particolari offerte, inoltre, promettono ai consumatori finali di ottenere un risparmio aggiuntivo rispetto all’attivazione indipendente dei tre servizi.

Nella realtà dei fatti, però, il mercato della telefonia fissa e quello del settore energetico mostrano una situazione ben diversa.

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha messo in evidenza che scegliendo un’offerta convergente di luce, gas ed Internet casa in un unico pacchetto, la spesa annuale risulta essere più alta di 186 euro, rispetto all’attivazione separata delle tre migliori offerte disponibili sul mercato per luce, gas ed Internet.

Secondo la ricerca dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it “la scelta delle tre migliori offerte disponibili oggi sul mercato, rispettivamente, per luce, gas e Internet si traduce in una spesa annuale di circa 1.986 euro. Con le offerte convergenti, invece, la spesa annuale media risulta essere sensibilmente più alta, arrivando fino a 2.172 euro. Puntando su queste tariffe bisogna mettere in conto una spesa aggiuntiva di circa 186 euro. Il dato tiene conto del costo di attivazione oltre che del canone mensile dell’offerta Internet casa e della spesa attesa per luce e gas sulla base del profilo di consumo considerato”.

Anche andando a confrontare la migliore offerta convergente, con le tre tariffe più economiche, la situazione non migliora.

L’opzione convergente arriva a costare 70 euro all’anno in più.

La scelta di andare ad attivare indipendentemente i fornitori di luce, gas ed Internet per la casa risulta ancora oggi la scelta migliore per massimizzare il risparmio.

Come funzionano le offerte convergenti

Per i consumatori, oggi come oggi, le offerte convergenti di luce, gas ed Internet casa costituiscono una delle principali opzioni.

Aumentano i fornitori di luce e gas che stanno arricchendo la propria offerta. In altri casi avviene il contrario: sono gli operatori telco che puntano sul mercato energetico, proponendo delle tariffe luce e gas, con dei pacchetti convergenti.

Da un punto di vista contrattuale i tre servizi rimangono sempre indipendenti.

I consumatori, che dovessero scegliere per questo tipo di offerte, hanno sempre la possibilità di cambiare idea e scegliere di passare ad un altro operatore anche solo per uno dei servizi contenuti all’interno del bundle promozionale.

Questa scelta non comporta penali anche se rinunciare alla convergenza dei tre servizi potrebbe tradursi nella perdita di bonus aggiuntivi previsti dall’operatore.

Le offerte convergenti sono, quindi, un’opzione in più da considerare per le proprie utenze domestiche ma non comportano alcun vincolo particolare per i consumatori.