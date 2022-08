Francia lancia il leasing sociale: auto elettrica a noleggio a 100 euro al mese

Con i prezzi record dei carburanti, la Francia corre ai ripari e lancia un’idea innovativa, ossia rendere possibili opzioni di leasing a 100 euro/mese per i veicoli elettrici di base.

BNN Bloomberg riporta che il governo francese sta preparando un piano per rendere molto più economico il leasing di un veicolo elettrico. Il piano renderà disponibili veicoli completamente elettrici per 100 euro al mese, come ha dichiarato il ministro del Bilancio Gabriel Attal domenica alla televisione LCI, sottolineando che il costo è inferiore a quello che molte persone spendono per la benzina. Il governo sta valutando la velocità di attuazione della misura e la disponibilità dei veicoli elettrici.

Macron ha promesso un programma di leasing sponsorizzato dallo Stato per le famiglie a basso reddito, per contrastare la critica secondo cui, anche con i sussidi, i veicoli elettrici sono ancora fuori portata per molti. Tra i veicoli elettrici a basso costo, la Dacia Spring è disponibile a 120 euro al mese in Francia con un leasing a lungo termine; la Nissan Leaf, che presto verrà dismessa, è disponibile a 139 euro al mese, così come la Fiat New 500; e la Renault Twingo a 150 euro al mese.

Sebbene i clienti che scelgono il leasing non detengano alcun diritto di proprietà su un’auto nuova, la verità è che per la maggior parte delle persone l’auto è un bene di pubblica utilità, proprio come l’elettricità e l’acqua. Tra ammortamento, assicurazione, carburante, immatricolazione e manutenzione, però c’è un costo mensile da non sottovalutare per il trasporto privato.

Secondo alcune voci potrebbe essere coinvolto anche l’istituto di credito Crédit Agricole, ma nulla è ancora certo visto che i dettagli di questa iniziativa ancora non sono stati resi noti ma la volontà è quella di offrire quello che è stato ribattezzato come “leasing sociale”.