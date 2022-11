ITForum Milano 2022: la rivoluzione del metaverso incontra il trading

Domani, martedì 29 novembre 2022, ITForum aprirà i battenti della sua XXVIII edizione, di cui FinanzaOnline è media partner. L’evento clou in Italia per il mondo del trading e degli investimenti registra già più di 2.000 partecipanti, senza contare coloro che si iscriveranno direttamente in loco. Come di consueto, l’edizione autunnale, che anticipa il main event previsto il 15 e 16 Giugno 2023 al Palacongressi di Rimini, si terrà al Palazzo delle Stelline di Milano.

Si tratta di un’edizione tanto attesa da tutti gli appassionati di trading e di investimenti, dai neofiti ai più esperti, perché rappresenta un’esperienza unica, grazie alla quale incontrare di persona i top player e i più importanti formatori del settore che faranno scoprire tutte le ultime novità su trading, investimenti, digital finance, NFT, crypto e mercati finanziari.

Trading & Metaverso sarà il leitmotiv della manifestazione, che quest’anno conterà ben 32 conferenze che avranno l’obiettivo di formare e informare tutti coloro i quali vogliono apprendere le tecniche classiche di analisi tecnica o aggiornarsi sulle nuove metodologie e strategie per investire e fare trading.

Il mondo del trading e degli investimenti non può esimersi dal cavalcare l’innovazione tecnologica del metaverso, il cui mercato arriverà a raggiungere un valore compreso tra i 250 e i 400 miliardi di dollari entro il 2025 secondo le previsioni di Boston Consulting Group.

I relatori, professionisti di spicco del mondo del trading e della formazione finanziaria, illustreranno come la realtà virtuale può rivoluzionare il mondo degli investimenti online e dove trovare le relative opportunità, soprattutto lato broker.

Ad esempio, durante la conferenza a cura di SIAT – Società Italiana di Analisi Tecnica, Alessandro Moretti, founder di Metable, il primo metaverso al mondo dedicato alla formazione, analizzerà trend e dati dei principali progetti di metaverso esistenti, dai prezzi delle terre all’andamento dei token.

Proprio a proposito di token, in una tavola rotonda con Cesare Catania (NFTS artist), Michele Ficara Manganelli (NFT art gallerist, trader, blockchain expert e direttore di Assodigitale.it) e Amelia Tomasicchio (CEO e Co-Founder di The Cryptonomist) si esaminerà il fenomeno del consolidamento del relativo mercato per comprenderne il valore e trovare le opportunità per i trader.

Non mancheranno gli outlook per il 2023, soprattutto per le criptovalute e il metaverso all’interno dello scenario di incertezza e di rallentamento economico generale.

Sul sito della manifestazione sono disponibili il link per registrarsi gratuitamente, il programma e i relatori dell’evento: ITForum.it