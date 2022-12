Scatta lo sprint finale per fare gli ultimi regali di Natale. Mai come quest’anno l’inflazione e le bollette pesano sulle tasche dei consumatori italiani. Per i doni, però, si spenderà, comunque vada, qualcosa come 197 euro a persona. I libri e la moda sono i regali più cercati.

Molte famiglie hanno concentrato lo shopping in questi ultimi giorni. Il 19% delle persone aspetterà addirittura la vigilia per ultimare gli acquisti. Per il momento, risulta essere ancora debole l’intervento sui fringe benefits sui consumi di fine anno.

Natale, lo scatto finale per gli acquisti

Manca veramente poco a Natale: sono molti i consumatori che proprio tra oggi e domani provvederanno a fare gli ultimi acquisti. Almeno il 58% degli italiani tra oggi e sabato mattina andranno a caccia dei regali mancanti, che devono ancora mettere sotto l’albero per amici, parenti e familiari. Secondo un sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti emerge proprio che molti italiani hanno aspettato l’ultimo minuto per fare gli acquisti.

Almeno il 19% degli intervistati concentrerà le proprie spese nell’ultimo giorno: la vigilia di Natale. I margini, a questo punto, saranno particolarmente ristretti. Per questo motivo i negozi battono in volata l’e-commerce, che è frenato proprio dai tempi di consegna: l’89% dei consumatori farà almeno un acquisto presso un punto vendita fisico, contro il 59 % che sceglierà anche il web.

Mediamente, per i regali di Natale si spenderanno 197 euro a persona. Il budget è inferiore di 39 euro rispetto a quello dello scorso anno. A determinare questa scelta sono l’incertezza e la riduzione del potere d’acquisto, che stanno frenando gli acquisti di buona parte della popolazione. Se da un lato almeno il 39% dei consumatori ha dichiarato l’intenzione di mantenere stabile la spesa, quasi la metà – siamo intorno al 47%, ma si arriva al 54% nelle regioni del Centro – prevede di ritoccare al ribasso il budget previsto per i doni rispetto allo scorso anno. Solo il 14% pianifica di spendere di più.

Pesa l’effetto delle bollette e dell’inflazione

A pesare, senza dubbio, sulle scelte di acquisto degli italiani sono il caro bollette e l’inflazione. Questo calo, tutto sommato, era atteso. I conti da saldare, quest’anno, assorbiscono quasi un terzo delle tredicesime, arrivando ad un valore complessivo pari a 15 miliardi di euro, 5 miliardi in più rispetto allo scorso anno.

Senza dubbio i libri ed i prodotti di moda sono i regali più cercati per Natale. Nella top ten degli acquisti ci sono:

capi d’abbigliamento: 44%;

libri: 40%;

prodotti di profumeria: 39%;

giochi e giocattoli: 38%;

regali gastronomici: 31%;

accessori di moda: 30%;

prodotti tecnologici: 25%;

arredamento e prodotti per la casa, vini ed elettrodomestici e piccoli elettrodomestici: tutti al 21%.