Occhi puntati sulla riunione di giovedì 6 giugno della Bce, nella quale è atteso un taglio dei tassi di interesse ufficiali di 25 punti base. Il Centro studi di Unimpresa prevede ulteriori riduzioni a settembre e a dicembre e si aspetta un’accelerazione nel corso del 2025. Al momento, a ogni modo, le incertezze rimangono. Alla fine del 2024 il costo del denaro dovrebbe arrivare al 3,75% contro il 4,5% di oggi.

Se le aspettative degli osservatori dovessero essere confermate, cosa cambierà, nel corso dei prossimi mesi, per le famiglie che hanno sottoscritto un mutuo? Secondo una recente stima effettuata da Facile.it, a fronte di un taglio di 25 punti base, il costo di un mutuo variabile medio potrebbe scendere di 18 euro.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa potrebbe cambiare per chi ha sottoscritto un finanziamento ipotecario.

Mutui, con il taglio dei tassi si risparmieranno 18 euro

A fare questi calcoli ci ha pensato Facile.it, che ha messo in evidenza che nel corso di poco meno di due anni, le famiglie che hanno sottoscritto un mutuo medio – stiamo parlando di un finanziamento pari a 126.000 euro da restituire in 25 anni – ha visto aumentare la rata mensile del 60%. A ogni modo per riuscire ad assistere a un calo significativo sarà necessario aspettare un po’ di tempo.

Andando ad analizzare l’andamento dei Futures sugli Euribor si scopre che la rata del mutuo preso in esame – che nel corso del mese di maggio 2024 è arrivata a 747 euro – potrebbe scendere solo di 37 euro entro la fine del 2024. Entro il mese di giugno 2025 il costo scenderebbe di 55 euro e tra dodici mesi arriverebbe a 692 euro.

Alla luce di questi dati, il consiglio per chi non vuole attendere il calo è di valutare una surroga – spiegano gli esperti di Facile.it -. Le condizioni presenti oggi sul mercato sono favorevoli ed è possibile passare dal variabile al fisso ottenendo un tasso migliore.

Come si muove il mercato dei mutui

Proviamo a scattare una fotografia di come si sta muovendo il mercato dei mutui. I tassi variabili continuano a rimanere ancora alti. Discorso diverso, invece, per quelli fissi, per i quali le banche offrono delle condizioni favorevoli. L’osservatorio di Facile.it ha messo in evidenza che le richieste di finanziamenti ipotecari sono tornate a crescere del 17% euro nell’arco dei primi quattro mesi del 2024.

Focalizzandosi sulle migliori offerte a cui è possibile accedere al momento, per un mutuo standard da 126.000 euro da rimborsare in 25 anni (LTV 70%), i tassi fissi partano da un TAN pari al 2,87%. Questo significa avere una rata pari a 589 euro al mese. Possono essere addirittura più vantaggiosi i mutui green a tasso fisso, che possono essere richiesti per gli immobili che siano in classe A o B. È previsto, in questo caso, un tasso TAN pari al 2,65%, mentre la rata mensile è pari a 574 euro.

Secondo gli esperti di Facile.it il calo dei mutui a tasso fisso rappresenta un vera e propria opportunità per quanti abbiano intenzione di surrogare il proprio finanziamento. Partono, infatti, dal 3,05% i migliori tassi surroga, che permettono di avere una rata mensile pari a 600 euro, che scende a 578 euro nel caso in cui si effettui una surroga green. Andando a prendere in considerazione il mutuo medio variabile su cui si sono appoggiati i calcoli di Facile.it – che a maggio è arrivato a una rata mensile di 747 euro – un’eventuale surroga potrebbe permettere di abbassare la rata di 147 euro al mese.