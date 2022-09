Meta: per la prima volta Facebook riduce l’organico e taglia il budget

Nubi all’orizzonte in casa Facebook oggi Meta. Il social network ha reso noto che ridurrà per la prima volta l’organico e taglierà i budget dei vari team. All’inizio dell’anno Meta aveva dichiarato di voler rallentare le assunzioni per alcuni ruoli manageriali e di aver rimandato l’assegnazione di posti di lavoro a tempo pieno agli stagisti estivi.

Oggi Mark Zuckerberg, amministratore delegato, ha delineato dei piani di riorganizzazione dei team e di riduzione degli organici per la prima volta in assoluto, ponendo fine a un’era di rapida crescita per il gigante dei social media. In quello che sarà il primo grande taglio di bilancio dalla fondazione di Facebook nel 2004, Zuckerberg ha dichiarato che l’azienda congelerà le assunzioni e ristrutturerà alcuni team per ridurre le spese e riallineare le priorità.

Gli ulteriori tagli ai costi e il blocco delle assunzioni sono la più chiara ammissione che la crescita dei ricavi pubblicitari per la società sta rallentando in un contesto di crescente. Non è un momento ideale per i tagli; oltre alle pressioni economiche, l’attività pubblicitaria dell’azienda, costruita su un preciso target dei consumatori, ha perso un po’ di smalto a causa delle nuove restrizioni sulla privacy imposte da Apple sul tracciamento degli utenti dell’iPhone. TikTok sta attirando gli utenti più giovani da Instagram e Zuckerberg sta facendo una scommessa costosa sul metaverso, un futuro di realtà virtuale immersiva in cui immagina che le persone comunicheranno, uno sforzo che, come ha detto, farà perdere soldi per molti anni.

All’inizio dell’anno Meta ha dichiarato di voler rallentare le assunzioni per alcuni ruoli dirigenziali e di aver rimandato l’assegnazione di posti di lavoro a tempo pieno agli stagisti estivi. Il congelamento annunciato oggi si è reso necessario perché “vogliamo essere sicuri di non aggiungere persone a team in cui non ci aspettiamo di avere ruoli l’anno prossimo”, ha spiegato Zuckerberg durante la riunione. A luglio Zuckerberg aveva avvertito che Meta avrebbe “ridotto costantemente la crescita dell’organico” e che “molti team si ridurranno per poter spostare le energie in altre aree”. Le priorità interne includono Reels, il concorrente di Meta su TikTok, e il metaverso di Zuckerberg. Meta contava più di 83.500 dipendenti al 30 giugno e ha registrato 5.700 nuove assunzioni nel secondo trimestre. Zuckerberg ha dichiarato giovedì che l’azienda sarà “un po’ più piccola” entro la fine del 2023. “Per i primi 18 anni dell’azienda, siamo cresciuti rapidamente ogni anno, ma di recente le nostre entrate sono state per la prima volta piatte o leggermente in calo”, ha dichiarato al personale. Meta non è l’unica azienda che fa affidamento sulla pubblicità a essere colpita dalle più ampie sfide economiche. Twitter ha deciso di congelare le assunzioni a maggio e ha chiesto ai dipendenti di tenere sotto controllo le spese e di ridurre i costi di viaggio e di marketing. Anche Google ha dichiarato che avrebbe rallentato le assunzioni nella seconda metà dell’anno e Snap ha tagliato il 20% della sua forza lavoro in agosto. Il titolo Meta, che era già in ribasso all’inizio della giornata, è sceso ulteriormente alla notizia, con un calo del 3,7% rispetto alla chiusura di mercoledì. Le azioni sono scese del 60% quest’anno.