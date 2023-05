Mercato immobiliare a Milano e Roma sostanzialmente stabile nel corso del mese di aprile.

Poco mossi i prezzi di vendita ed i canoni di affitto nelle due più importanti città italiane.

È indispensabile segnalare, però, che stanno emergendo alcuni segnali di raffreddamento per quanto riguarda il trend della domanda e dell’offerta degli immobili in vendita.

Questo, sostanzialmente, è quanto emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio di Immobiliare.it, che ha scattato una fotografia del mercato immobiliare di Milano e Roma.

Entrando un po’ più nello specifico, per quanto riguarda Milano, i prezzi di vendita hanno sfiorato i 5.191 euro al metro quadrato, registrando un rialzo dello 0,1% rispetto al mese di marzo. A Roma, invece, i prezzi si sono assestati sui 3.342 euro al metro quadrato, registrando un -0,1% nel corso del mese. Andando ad osservare quanto sta accadendo nel mercato degli affitti, a Milano si paga 21,7 euro al metro quadrato, mentre a Roma 14,7 euro al metro quadrato. Per le due città siamo davanti ad un incremento che si attesta intorno al mezzo punto percentuale sul mese, mentre andando a vedere cosa succede su base annua sfiorano un +11% a Milano ed un +5% a Roma.

Mercato immobiliare: il trend di domanda ed offerta

Andando a guardare il trend della domanda e dell’offerta, a Milano è stata registrata una decisa contrazione della domanda nel corso dell’ultimo mese: -9,1%. Considerando che sono calati anche gli immobili in vendita (-5% nel corso del mese) questo dato mette in evidenza che il mercato si sta raffreddando. Il dato della domanda segue lo stesso trend su base annua, quello degli stock, invece, risulta essere in controtendenza.

Ad aprile risulta essere simile la situazione a Roma. Si contraggono di oltre cinque punti percentuali gli stock nel corso del mese di aprile. La domanda, invece, cede il 6,5% nel corso dello stesso periodo. In questo caso, è quest’ultima in controtendenza rispetto allo stesso mese del 2022.

Andando a guardare il comparto delle locazioni, a Milano si è assistita ad una contrazione dei principali indicatori. Per quanto riguarda la domanda, questa ha sfiorato un -10% ad aprile: un dato in netta controtendenza rispetto al dato annuale, che si attesta su un +40%. L’offerta continua a ridursi (ha registrato un -2,5%), benché il ritmo risulti essere più lento rispetto agli ultimi dodici mesi.

A Roma il mercato immobiliare degli affitti risulta essere meno freddo, almeno per quanto riguarda la domanda. L’aumento del 3% su base mensile risulta essere molto meno incisivo rispetto a quello annuale, che nel corso di questo periodo era più che raddoppiato. A Roma gli stock continuano a decrescere, anche se ad un ritmo più lento rispetto all’ultimo mese: -6,7%, rispetto al -42% di Aprile 2022.

I quartieri più costosi e quelli più economici

Il mercato immobiliare si muove in maniera differente nei vari quartieri di Milano. La ricerca effettuata da Immoibliare.it mette in evidenza che sono presenti “ben sei quartieri oltre i 7.000 euro al metro quadro: stiamo parlando del Centro, di poco sopra i 10.000 euro/mq, ma anche di Garibaldi, Moscova, Porta Nuova (9.830 euro/mq), Arco della Pace, Arena, Pagano (8.934 euro/mq), Quadronno, Palestro, Guastalla (8.407 euro/mq), Genova, Ticinese (7.564 euro/mq), Porta Venezia, Indipendenza (7.351 euro/mq). Il quartiere più economico è invece quello di Bisceglie, Baggio, Olmi, unico in città sotto i 3.000 euro al metro quadro di media (2.710 euro/mq)”.

Discorso diverso per Roma, dove solo e soltanto il Centro Storico arriva a costare oltre 7.000 euro al metro quadrato. Seguono l’Aventino, San Saba e Caracalla dove i prezzi si attestano intorno ai 6.183 euro al metro quadro. Nella classifica ci sono poi Parioli e Flaminio dove i prezzi si attestano a 5.590 euro al metro quadrato.

Gli esperti di Immobiliare.it mettono in evidenza che sia a Milano che a Roma prevale la stabilità nell’andamento dei prezzi nei singoli quartieri, in accordo con i rispettivi dati medi comunali, si segnala il caso romano di Termini, Repubblica.

Per quanto riguarda gli affitti, non arriva alcuna sorpresa nei quartieri più cari. I centri storici delle due città risultano essere le zone più care per quanto riguarda le locazioni, con un costo pari a quasi 30 euro al metro quadrato per il centro di Milano e 24 euro al metro quadrato per il centro storico di Roma.

A Milano, Olmi si conferma il quartiere più economico anche per gli affitti milanesi, con 15,5 euro mensili. In generale, troviamo comunque alcune zone relativamente più accessibili:

Ponte Lambro, Santa Giulia : 16,2 euro/mq;

: 16,2 euro/mq; Forlanini : 16,7 euro/mq;

: 16,7 euro/mq; Bicocca, Niguarda : 17 euro/mq;

: 17 euro/mq; San Siro, Trenno : 17,4 euro/mq;

: 17,4 euro/mq; Napoli, Soderini: 17,8 euro/mq.

A Roma, tra i quartieri più economici troviamo Lunghezza, Castelverde, Borghesiana e Finocchio, dove si paga in media 10 euro al metro quadro.