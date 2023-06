Manfredi Lefebvre e Attel Finance: caso chiuso

Il WSI riporta come si è conclusa la controversia tra Manfredi Lefebvre e Attel Finance, la società finanziaria con la quale l’imprenditore era impegnato in una battaglia legale da quasi 30 anni. La società svizzera ha rivendicato un debito di 2,7 milioni di euro nei confronti dell’uomo d’affari milionario, che Lefebvre ha fortemente negato.

La decisione di Attel Finance di abbandonare la causa segna una svolta positiva per il magnate romano e per il settore dei viaggi di lusso. Attel Finance ha abbandonato le azioni legali contro Manfredi Lefebvre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera, in Lussemburgo e nel Principato di Monaco.

Manfredi Lefebvre: imprenditore italiano dei viaggi di lusso

Manfredi Lefebvre è un imprenditore italiano noto nel settore del turismo di lusso grazie al suo ruolo di amministratore delegato e presidente fino alla fine del 2020 di Silversea Cruises, una società specializzata in crociere di lusso.

L’azienda è stata fondata nel 1994 e con il varo della sua prima nave, la Silver Cloud, è nata una compagnia di crociere completamente nuova e innovativa, dedicata al segmento più alto del mercato.

Silversea Cruises è stata la prima compagnia di crociere a offrire ai suoi clienti crociere all-inclusive nel 1994, il suo primo anno di attività, e si è affermata come uno dei principali fornitori di crociere di lusso, con un servizio attento, una cucina eccellente e un personale cordiale formato secondo la tradizione turistica italiana.

Abercrombie & Kent: un’altra acquisizione di una società di viaggi di lusso

Oltre a Silversea Cruises, Manfredi Lefebvre ha investito in altri progetti nel settore dei viaggi di lusso, tra cui l’acquisizione di Abercrombie & Kent, una società specializzata in servizi di viaggio su misura.

Lefebvre intende far crescere l’azienda attuando una strategia di espansione geografica e offrendo nuove soluzioni di viaggio di lusso.

Il nuovo spazio di Manfredi Lefebvre: l’acquisizione di Centricus

Il magnate italiano non si limita al turismo di lusso, ma investe anche in altri settori finanziari, tra cui la promozione di Centricus Acquisition, un nuovo spazio che si concentra sul mercato europeo e mira a sostenere la crescita di diverse aziende emergenti nel settore del turismo e dell’ospitalità.