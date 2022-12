Logistica urbana tra i settori su cui puntare nel 2023 in Italia

Il 2023 sarà un anno molto impegnativo per via della difficile situazione economica internazionale ma chi si prepara ora sarà ben posizionato per trarre vantaggio dalla prossima ripresa dei mercati.

Così il report Outlook 2023 di Savills IM secondo cui gli asset moderni, nelle migliori location, con forti flussi di cassa e solide credenziali ESG sono quelli con maggior potenziale. In Italia, il report mette in evidenza che l’interesse per la logistica urbana continuerà ad essere alimentato dalle previsioni di crescita dell’on-line e più in generale dal cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori.

Il residenziale, sia quello specializzato (RSA e Student Housing) che quello tradizionale (Multi-family) è ancora poco istituzionalizzato ma ha grandi potenzialità grazie alle dinamiche demografiche, di urbanizzazione e di scolarizzazione. Anche l’interesse per il food retail (supermercati urbani di dimensioni contenute) continuerà ad essere sostenuto. Il settore, dice il report, ha scalato numerose posizioni nelle preferenze degli investitori perché ha dimostrato grande resilienza dei flussi di reddito durante la pandemia ed assicura ottimi dividendi. Inoltre, i beni alimentari sono generalmente meno esposti alle variazioni della spesa discrezionale dovute a flessioni economiche. Infine, gli uffici nelle migliori location, con spazi moderni, efficienti e sostenibili continueranno ad essere supportati dallo squilibrio tra domanda e offerta e manterranno un peso preponderante nei portafogli dei principali investitori istituzionali.