IT Wallet: da oggi patente e tessera sanitaria si potranno caricare sul telefono

Si conclude la fase di sperimentazione di IT Wallet, il portafoglio digitale italiano integrato nell’app IO. A partire da oggi, mercoledì 4 dicembre, la nuova funzionalità sarà accessibile a tutti i cittadini maggiorenni. Il rollout iniziale ha coinvolto 50mila utenti selezionati il 23 ottobre, successivamente ampliato a 250 mila il 6 novembre e a un milione entro il 20 novembre.

L’obiettivo è estendere l’utilizzo dello strumento digitale all’intera popolazione italiana, stimata in circa 44,5 milioni di persone, entro il 2025, agevolando la transizione dalle credenziali Spid e dalla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Entro il 2026, IT Wallet verrà integrato nel portafoglio digitale europeo (EUDI Wallet), consentendo ai cittadini di utilizzare il servizio anche negli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Come caricare i documenti digitali

IT Wallet consente di avere sul proprio smartphone i principali documenti personali in formato digitale. In questa fase iniziale, è possibile caricare la tessera sanitaria, la patente di guida e la Carta Europea della Disabilità.

Per caricare i documenti digitali su IT Wallet, è necessario autenticarsi tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Questo processo garantisce che ogni documento venga associato correttamente al titolare, rispettando elevati standard di sicurezza per la gestione di dati personali sensibili. Ecco una guida passo dopo passo per caricare i documenti digitali sull’app IO:

Scarica e configura l’app IO sul tuo dispositivo, se non l’hai già fatto.

sul tuo dispositivo, se non l’hai già fatto. Accedi all’app utilizzando il metodo di autenticazione preferito (PIN, riconoscimento facciale, impronta digitale, ecc.).

utilizzando il metodo di autenticazione preferito (PIN, riconoscimento facciale, impronta digitale, ecc.). Cerca l’avviso “Novità: Documenti su IO” nella sezione Messaggi e seleziona Inizia .

nella sezione Messaggi e seleziona . Identificati seguendo le istruzioni per l’autenticazione tramite Spid, CIE + PIN o CieID.

seguendo le istruzioni per l’autenticazione tramite Spid, CIE + PIN o CieID. Verifica i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) e seleziona Continua .

(nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) e seleziona . Aggiungi il primo documento selezionando Aggiungi primo documento e segui le istruzioni per il caricamento.

selezionando e segui le istruzioni per il caricamento. Salva il documento toccando Aggiungi al Portafoglio + .

toccando . Aggiungi altri documenti e ripeti i passaggi precedenti.

Quando si possono utilizzare

Le versioni digitali dei documenti, almeno per il momento, non sostituiscono quelle fisiche, che è consigliabile continuare a portare con sé per maggiore sicurezza. Chi sceglie di utilizzare IT Wallet potrà esibire la patente digitale durante i controlli delle forze dell’ordine, ma esclusivamente sul territorio italiano. In futuro, l’obiettivo è estenderne l’utilizzo anche oltre i confini nazionali, garantendo una maggiore interoperabilità a livello europeo.

Tuttavia, è importante precisare che, in caso di violazioni del Codice della Strada che comportino il ritiro o la sospensione della patente, sarà necessario consegnare la versione cartacea agli agenti. Se il documento fisico non è immediatamente disponibile, sarà obbligatorio recarsi al più presto presso il commissariato più vicino per completare la procedura. Una volta registrato il provvedimento, la patente digitale verrà aggiornata automaticamente, riportando la dicitura Revocata, rendendola inutilizzabile fino a nuova comunicazione.

Per quanto riguarda i viaggi, al momento il documento digitale non è ancora riconosciuto dalle autorità aeroportuali, rendendo necessario l’uso della versione cartacea per gli spostamenti in aereo.

Il mercato del portafoglio digitale

Il portafoglio digitale nasce nell’ambito del PNRR con l’obiettivo di creare un’identità digitale unica, in grado di uniformare documenti e informazioni dei cittadini italiani. Questo strumento rappresenta un passo fondamentale per l’adesione alle normative del futuro European Digital Identity Wallet (EUDI), che sarà disponibile per tutti i cittadini dell’Unione Europea a partire dal 2026. Anche le aziende private negli ultimi anni si sono interessate a creare delle applicazioni che potessero raccogliere i documenti delle persone, come Google Wallet o l’app Wallet di Apple.

Nel frattempo, il governo italiano punta a estendere le funzionalità di IT Wallet entro il prossimo anno, includendo documenti come il passaporto, il certificato di nascita e la tessera elettorale. L’intero progetto, fino alla sua piena operatività, comporterà un investimento statale di 102 milioni di euro per ciascuno degli anni di sviluppo: 2024, 2025 e 2026.