Isybank: tutto sulla rivoluzione fintech di Intesa SanPaolo

È nata ufficialmente Isybank, la nuova banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, che che costituisce uno dei progetti più importanti del Piano d’impresa 2022-2025.

Attraverso il lancio di Isybank il gruppo bancario guidato dal ceo Carlo Messina entra a pieno titolo nel mondo fintech, ma soprattutto riesce a segnare un passo decisamente importante: da incumbent diventa challenger.

Attraverso la nuova iniziativa sarà migliorato il servizio ai clienti e verranno create nuove opportunità di lavoro innovativo e smart working per il personale della banca.

Qual è la platea di potenziali clienti a cui si rivolge Intesa Sanpaolo con Isybank?

Si tratta di tutti coloro che non usano le filiali – sono oltre quattro milioni di utenti – perché fruitori principalmente dei servizi digitali bancari ed orientati al mobile banking.

La nuova app Isybank è disponibile sia IOS che Android.

Isybank, la nuova banca digitale

Senza dubbio Isybank costituisce uno dei pilastri del Piano d’impresa 2022-2025, attraverso il quale Intesa Sanpaolo ha intenzione di costruire la banca dei prossimi dieci anni.

Una delle ambizioni del gruppo è quella di essere leader in Europa nel wealth management, nella protezione e nella consulenza finanziaria, una realtà solida per un mondo sostenibile e inclusivo, eccellente in ambito ESG, capace di creare valore, con “zero-NPL”, forte spinta verso il digitale e focus sulle commissioni.

Per quanto riguarda Isybank, la banca ha in tutto e per tutto la solidità e l’offerta commerciale di un normale istituto bancario, che risultano essere coniugati a servizi semplici e veloci tipici di una fintech.

È completamente digitale, ma allo stesso tempo valorizza lo human touch: l’intento di Intesa Sanpaolo è quello di preservare il valore delle persone nell’interazione con il cliente.

Nell’ambito della realizzazione del Piano, pertanto, Isybank si rivolge ai 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo che già non usano le filiali in quanto fruitori prevalentemente digitali dei servizi bancari e orientati al mobile banking.

Le esigenze di questa fascia di utenti sono in crescita.

Per questo motivo Isybank è stata concepita rispettando dei criteri di semplicità, accessibilità e inclusività.

I clienti hanno la possibilità di continuare a mantenere i rapporti con gli operatori della filiale digitale, che risponderanno dal lunedì al giovedì dalle 7:00 alle 24:00, il venerdì dalle 7:00 alle 22:00 e nel weekend e festivi dalle 9:00 alle 19:00.

Intesa Sanpaolo, il futuro nella tecnologia

Sono diversi anni che Intesa Sanpaolo investe nella tecnologia e in cui ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione digitale, che è caratterizzato dalla cura della relazione con il cliente.

Nel 2014 sono stati ridisegnati il sito web di Gruppo e le app di mobile banking, con la volontà di creare un’esperienza digitale innovativa e di eccellenza.

Oggi i clienti multicanale del Gruppo sono 12,3 milioni, di cui 8,3 milioni utilizzano l’app Intesa Sanpaolo Mobile riconosciuta da Forrester Research come la migliore app di banking al mondo per funzionalità ed experience.

Con il lancio di Isybank prosegue la trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo che vede in questo progetto uno dei pilastri del Piano di Impresa 2022-2025 – spiega Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo -. Si tratta di un ulteriore passo per rendere il nostro Gruppo una best practice anche in ambito tecnologico e rappresenta un elemento di discontinuità per il futuro della banca, che le consentirà di essere leader nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela. Nel contempo, prosegue con decisione il rafforzamento delle competenze digitali dell’attività core della banca, che punta sulle leve della crescita attraverso importanti investimenti nel capitale umano e nello sviluppo di un business model che si è rivelato vincente grazie alla sua diversificazione e resilienza.

Per lo sviluppo e la crescita di Isybank, Intesa Sanpaolo ha previsto investimenti per 650 milioni di euro: 128 milioni di euro sono stati investiti nel 2022, altri 152 milioni sono stimati nel 2023, con un forte impatto sull’infrastruttura tecnologica dell’intero Gruppo, e lancio operativo nel 2024 su un livello di clienti elevato.

Ad oggi sono già 400 gli specialisti dedicati alla nuova banca digitale.

La creazione di Isybank consente una riduzione del cost-to-serve al gruppo, funzionale all’obiettivo di rafforzare ulteriormente il vantaggio competitivo nella gestione dei costi e conseguire la leadership nel panorama europeo per efficienza operativa e innovazione a servizio della clientela.