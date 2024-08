Hotel, aerei, polizze, ristoranti: ecco tutti i rincari dell’estate 2024

Dall’Rc auto agli hotel, passando dai musei, fino ai prestiti per viaggiare. Il Ferragosto è dietro l’angolo e i prezzi schizzano all’insù secondo un rapporto congiunto Facile.it – Consumerismo No Profit che fa il punto su alcune delle voci di spesa delle famiglie italiane e offre alcuni consigli per riuscire a risparmiare.

Estate 2024: quanto sono aumentati i prezzi?

Rispetto al 2023, l’analisi di Facile.it mostra come una vacanza di una settimana in una località di mare possa arrivare a costare circa il 10% in più; mentre in montagna il prezzo è cresciuto, in media, del 4%. Aumenti anche per ristoranti, mezzi di trasporto e strutture ricettive: una famiglia composta da quattro persone, infatti, spenderà in totale circa 1000 euro in più rispetto allo scorso anno.

Non sono esclusi dagli aumenti anche per i biglietti di ingresso nei parchi acquatici o in quelli di divertimenti con un aumento dei prezzi del 19% per gli adulti e del 15% per i bambini. Gli aumenti sono così ripartiti:

• Stabilimenti balneari: +5%;

• Hotel: 17%;

• Ristoranti e agriturismi: +7%;

• Viaggi in treno: +10%;

• Voli su tratta nazionale: +12%;

• Voli su tratta internazionale: 13%;

• Musei: +2,1%

E se un tempo la vacanza in campeggio era la soluzione più economica, non si può dire lo stesso nel 2024. Per una famiglia di quattro persone è necessario, infatti, far fronte ad una spesa media di 1.500 euro per una settimana. Causa principale è l’aumento del costo della piazzola per roulotte, camper o tenda – con un aumento medio del 24%. A questa spesa si dovranno poi aggiungere gli ingressi, il cibo ed i servizi balneari.

Rc auto e moto: ecco quanto sono aumentate

Andando nei dettagli, iniziando dalle polizze auto e moto, secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, nel corso del mese di luglio 2024 il premio medio RC auto calcolato in Italia è stato di 629,88 euro. Se è vero che rispetto allo stesso mese di un anno fa, quando per assicurare un’automobile servivano mediamente 572,39 euro, la tariffa media fa segnare un +10,04%, l’incremento sembra aver rallentato e, se si osserva la variazione su base semestrale (a gennaio 2024 il premio medio era pari a 613,01 euro) l’aumento è stato “solo” del 2,75%.

Se si parla di RC auto non si può non fare un focus particolare sulla Campania, la regione italiana dove, storicamente, assicurare un’auto costa di più. Anche qui i prezzi, pur rimanendo ancora altissimi (a luglio 2024 per l’RC a Napoli occorrevano in media 1.116,79 euro) stanno rallentando e, su base semestrale, a livello regionale si registra un timido +0,55%, mentre alcune province (Benevento, Caserta e Avellino) hanno visto addirittura scendere i valori rispetto a gennaio 2024.

Per quanto invece riguarda l’assicurazione moto, a luglio 2024 il costo medio della polizza è stato di 543,33 euro: rispetto a un anno fa (476,04 euro) il premio è cambiato del +14,14%, mentre rispetto a 6 mesi fa (532,57 euro) siamo al +2,02%.

Estate tempo di vacanze…a rate

Se nell’estate 2024 saranno ben 6,5 milioni i nostri connazionali che non prepareranno alcuna valigia, fra di loro, ben 3,7 milioni hanno dichiarato che non potranno partire semplicemente perché non possono permetterselo economicamente. Ben 865.000 individui invece saranno costretti a non spostarsi perché dovranno accudire un animale o un familiare in situazione di necessità. Ma nell’estate 2024 va registrato anche un altro fenomeno, diffuso soprattutto fra gli under 30: il prestito per le vacanze.

Secondo le elaborazioni di Facile.it, nel primo semestre dell’anno sono stati erogati finanziamenti legati a questo scopo per un valore complessivo di 250 milioni di euro; valore in crescita del 12% su base annua e pari anche ad un incremento del 2%, rispetto al medesimo periodo del 2023, per quello che riguarda il peso percentuale di questa tipologia di prestito rispetto al totale dei prestiti personali

richiesti in Italia. La richiesta media è stata di poco superiore ai 5.400 euro, il piano di restituzione articolato in 50 rate.

Polizze viaggio e bagagli smarriti: ecco quanto costa

Confrontando i dati 2024 con quelli del 2023, a giugno 2024 la richiesta di questi prodotti assicurativi è aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i prezzi, secondo l’analisi di Facile.it una polizza viaggio con garanzia smarrimento bagagli costa, in media, poco più di 45 euro per due settimana di viaggio in Europa, che diventano 73 se la

nostra vacanza è verso un paese extra europeo (ad esclusione di Stati Uniti, Canada e Caraibi, ed 88 se decidiamo di includere anche queste destinazioni).

Hotel e B&B

Secondo quanto rilevato da Consumerismo No Profit, l’aumento dei prezzi per le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari ed i ristoranti pare abbia scoraggiato molti italiani che preferiranno trascorrere la giornata di Ferragosto in casa, magari organizzando una grigliata fra amici. Un minimo di 15 euro per un primo di pesce non elaborato, non meno di 8-10 euro per un cocktail, una media di 25 euro per una giornata al lido.

Ma anche per uno dei simboli dell’estate, il gelato, i prezzi in Italia sono sono aumentati: quasi del 30% negli ultimi tre anni. Nonostante gli aumenti, la domanda resta in crescita, soprattutto per il gelato artigianale, i cui prezzi variano dai 20,00 ai 28,00 euro al Kg. Fare il gelato in casa può portare ad un abbattimento del costo fino all’80% rispetto alla gelateria. Per i ghiaccioli si può arrivare anche fino al 90%.

Aerei: si vola ad alte quote ed alti prezzi

Il costo dei biglietti per i voli nazionali ed internazionali ha subito un ulteriore incremento, rispetto all’impennata del 2023 (dove sono stati registrati aumenti anche del 50%). Un buon metodo per risparmiare è acquistare in anticipo e controllare bene i prezzi sia sulle piattaforme di comparazione che sui siti delle compagnie aeree.