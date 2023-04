Holding Società Semplice, cresce l’interesse. Ecco il perché

Evitare il fallimento, nel momento in cui si sta gestendo un enorme patrimonio. Questa è, senza dubbio, una delle principali preoccupazioni che accomunano gli italiani: un alto interesse confermato anche dalle ricerche effettuate su Google, dove gli investitori nel nostro paese hanno ricercato rispettivamente:

gestire il patrimonio aziendale : 14.500.000 volte;

: 14.500.000 volte; evitare il fallimento: 4.500.000 volte.

La preoccupazione degli investitori italiani viene ulteriormente confermata da altri tipi di interesse, come ad esempio:

quanto costa una donazione : cercata 4.450.000 volte;

: cercata 4.450.000 volte; trasmissione di patrimoni familiari: 1.250.000 ricerche.

Questo, senza dubbio, mette in evidenza quali siano le principali preoccupazioni dei nostri connazionali, soprattutto quando sono degli imprenditori e hanno intenzione di tutelare il patrimonio da trasmettere ai figli.

Come evitare il fallimento attraverso una Holding Società Semplice

Una delle preoccupazioni principali delle famiglie è quella di tutelare il proprio patrimonio. Soprattutto quando deve essere trasmesso in eredità ai figli.

Matteo Rinaldi, Avvocato d’Affari e consulente d’impresa, spiega che lo strumento migliore per riuscire a rispondere a questa domanda è la creazione di una Holding Società Semplice.

Parliamo del modello vincente delle grandi multinazionali, applicabile anche alle PMI – spiega Rinaldi -. Riscoperta negli ultimi anni nell’ambito degli strumenti di pianificazione e tutela patrimoniale, soprattutto grazie alla snellezza della sua costituzione, la flessibilità e i vantaggi fiscali, sta ottenendo sempre più interesse. Non a caso la rendono un efficace strumento di gestione e di trasmissione di patrimoni familiari, composti da immobili, brevetti, marchi e partecipazioni sociali. Nel suo assetto giuridico è l’ente sociale più semplice dall’ordinamento italiano, però, la sua semplicità non deve sminuire le grandi potenzialità. Basti pensare alla Dicembre Società Semplice, la cassaforte di famiglia degli Agnelli, posta al vertice della catena di comando della famiglia che è ancora oggi il miglior strumento di gestione e trasmissione di patrimoni familiari.

In Italia imprenditori e famiglie, però, non conoscono tutte le potenzialità e i vantaggi che può offrire una Holding Società Semplice attraverso la quale è possibile creare un gruppo societario che sia gestito direttamente dalla famiglia dell’imprenditore.

Secondo Rinaldi, la creazione di Holding Società Semplice, nel passaggio generazionale può rappresentare una soluzione strategica per mantenere il controllo aziendale all’interno della famiglia. Si tratta, infatti, di una scelta strategica che consente il mantenimento del controllo societario accentrato, evitando la dispersione di quote e utili, superando, nel rispetto della legge, il problema della divisione tra i vari eredi dell’attività di famiglia. Ne trova beneficio soprattutto l’esigenza di contenimento della conflittualità familiare. Le peculiarità, caratteristiche e inclinazioni di ognuno dei familiari, infatti, trovano giusta collocazione all’interno della holding familiare che permette di affidare a ciascun membro della stessa il controllo e/o partecipare a un singolo settore del business aziendale.

La gestione del passaggio generazionale

Uno dei punti forti della creazione di una holding è quello di permette di effettuare una vera e propria scelta strategica, almeno in termini di sgravi fiscali, attraverso la donazione con riserva di usufrutto delle partecipazioni che i singoli membri della famiglia detengono. Grazie a questa soluzione, ogni singolo erede è proprietario di una quota della Società Semplice. Per poter agevolare il passaggio generazionale, nella maggior parte dei casi si effettuano delle operazioni di donazione della nuda proprietà agli eredi.

Rinaldi spiega che adottando questa soluzione, l’imposta di donazione viene applicata solo sulla quota dell’usufrutto della partecipazione e non sull’intero valore della partecipazione come in caso di successione.

È importante sottolineare che i vantaggi sono anche altri. Alcune società possiedono importanti patrimoni immobiliari. Con lo scopo di evitare che un’eventuale crisi possa esporre l’azienda all’aggressione dei creditori sul patrimonio immobiliare, è possibile scorporare il ramo operativo e costituire una Newco.

“In questo modo, si potrà blindare il patrimonio immobiliare nella holding, al riparo delle vicende legate all’operatività – spiega Rinaldi -. Gli immobili vengono poi concessi in locazione, ove necessario, alla società operativa. Stesso dicasi se la società possiede dei beni di valore (marchi e brevetti). Anche in questo caso, si procede a blindare il bene immateriale in una holding che controlla l’operatività; alla quale si concede l’uso del bene immateriale a fronte del pagamento di una Royalties. La holding funge da capogruppo ed è così collocata al vertice“.

La creazione di una Società Semplice con funzione di holding ha anche una serie di vantaggi di carattere organizzativo e civilistico come, ad esempio, la semplicità di costituzione e gestione – non avendo l’obbligo di tenere i libri e altre scritture contabili e il deposito del bilancio – l’ampia flessibilità statutaria, la gestione dell’ingresso degli eredi dei soci e la possibilità di limitare la responsabilità personale dei soci a coloro che operano in nome e per conto della società.