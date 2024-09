Comprare casa a Milano: budget record, oltre 400.000 euro per 75 mq

Per comprare casa a Milano, il budget massimo medio impostato nell’ultimo anno supera di poco i 400.000 euro, mentre nel 2021 si era fermato poco al di sotto dei 395.000 euro, in crescita dell’1,7%. Tuttavia, se 3 anni fa la superficie minima media era di 77 mq, attualmente si attesta sui 75 mq. Questa la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights che ha preso in esame i desiderata degli utenti attivamente in cerca di un immobile nelle principali città italiane dal 2019 a oggi, analizzando il prezzo massimo medio ricercato e la superficie minima media impostata sul portale.

Milano, Firenze, Roma: ecco quanto si mette sul piatto per comprare casa

Ebbene, se Milano come sempre, guida la classifica, dietro troviamo Firenze, che quest’anno sorpassa la Capitale, con gli utenti che qui si spingono fino a oltre i 341.000 euro di media per comprare casa, in calo comunque dell’1,5% rispetto al 2021 quando il tesoretto a disposizione sfiorava i 347.000 euro. Terzo posto per Roma, dove la cifra massima impostata da chi è alla ricerca di una soluzione abitativa supera di poco quota 340.000 euro, contro i 361mila del 2021. Nella Capitale, a scendere in modo consistente è stata anche la superficie minima media desiderata, passata da 86 mq a 81 mq.

Appena fuori dal podio Bologna, dove per una casa si è disposti a spendere al massimo poco più di 290.000 euro, cifra che però supera, di poco, quella di 3 anni fa, 289.000 euro. Tuttavia, anche qui le soluzioni attenzionate si sono rimpicciolite, passando da 81 a 79 metri quadri minimi. Per comprare casa a Venezia e Napoli, il budget massimo impostato è di 252.000 euro di media. E se nel capoluogo partenopeo si è notevolmente ridotta la superficie minima ricercata, che è passata da 84 a 77 metri quadri di media, a Venezia è passata da 86 a 83 mq.

Ultima città dove il prezzo massimo supera i 200.000 euro è Verona, con 230.000 euro di media.

A Torino per comprare casa il budget è di 196mila euro

La fotografia scattata da Immobiliare.it Insights rivela che per comprare casa a Torino, la disponibilità massima media supera di poco i 196.000 euro, contro i 216mila euro del 2021. Anche l’ampiezza minima richiesta è fortemente diminuita, passando da 86 a 80 metri quadri.

Poco al di sotto dei 190.000 euro come budget massimo a disposizione di chi cerca una soluzione abitativa c’è poi Genova, che perde addirittura il 10,2% rispetto a 3 anni fa (211.000 euro). In tal caso la superficie minima media impostata è passata da 89 a 84 mq.

Alle ultime tre posizioni troviamo Bari, Palermo e Catania, dove qui il rezzo massimo medio impostato dagli utenti si aggira rispettivamente sui 188.000 euro, 178.000 euro e 165.000 euro, e in tutte e tre si è ridotto di una cifra compresa tra i 7.000 e i 10.000 euro rispetto al 2021. Catania è quella che ha perso meno in termini di metratura desiderata, passando da 100 a 98 mq, mentre Bari e Palermo hanno rinunciato entrambe a 6 mq, passando da 86 a 80 e da 102 a 96.