Cina Vs Russia: chi è più pericolosa a livello internazionale

Cina VS Russia: chi deve temere di più l’Occidente?

A livello internazionale, la Cina vuole dire la sua. Ma soprattutto ha intenzione di giocare un ruolo sempre più importante.

L’intenzione, forse neanche tanto nascosta, è quella di voler arrivare a contendere il primato con gli Stati Uniti d’America.

Eletto per la terza volta di seguito a segretario di partito, Xi Jinping ha in mente un progetto particolarmente ambizioso per la Cina.

Rompere il monopolio degli Usa e aprire le porte ad una vera e propria diarchia.

Ma le mire espansionistiche della Cina, fino a dove potrebbero spingersi? Sono solo e soltanto limitate all’aspetto commerciale o è necessario preoccuparsi? Dobbiamo attenderci un’escalation come quella della Russia in Ucraina?

Cerchiamo di capirlo.

La Cina vuole crescere economicamente

La Russia e la Cina sono senza dubbio due superpotenze, strettamente legate tra di loro, anche da diversi rapporti commerciali.

Ma i due paesi hanno progetti diametralmente opposti.

Andando a paragonare i progetti di Vladimir Putin con quelli messi in campo da Xi Jinping è facile comprendere che ci sono molte differenze.

La Russia, in termini di sicurezza internazionale, risulta essere molto più pericolosa rispetto alla Cina.

Perché abbiamo questa certezza?

Pechino ha sì delle mire espansionistiche, ma sono più commerciali che militari.

Se la Russia sta tentando di inglobare alcuni paesi civili, la Cina non segue lo stesso ragionamento.

Pechino ritiene che tutte le altre nazioni siano inferiori.

A seguito della fine dell’Unione Sovietica, la Russia non ha dei confini naturali, mentre la Cina, grosso modo, ha le stesse frontiere da secoli, se si esclude il problema di Taiwan.

Gli unici problemi sembrerebbero arrivare da questo fronte, che Pechino vorrebbe risolvere velocemente.

Aggiungiamo, poi, un ulteriore fattore.

Nei confronti dell’occidente la Russia ha alcuni problemi: il suo timore è quello di venire annientata dal blocco occidentale.

Questo, sostanzialmente, è uno dei motivi per i quali Mosca ha deciso di attaccare l’Ucraina: la paura ed il timore che la Nato si espanda troppo verso est.

Al contrario la Cina è tranquilla: non sembra avere proprio niente da temere.

I rapporti commerciali

Una differenza tra la Russia e la Cina è presente anche dal punto di vista commerciale.

Pechino è riuscita ad aprire rapporti commerciali in tutto il mondo e continua ad intrattenerli.

Tra i suoi partner commerciali ci sono anche gli Stati Uniti.

Se si escludono le materie prime, Mosca non vende niente a nessuno.

Nel caso in cui si dovesse aprire un conflitto commerciale, la Cina avrebbe tutto da perdere.

Discorso diverso per la Russia.

Questo è il motivo per il quale la Russia fa molta più paura rispetto alla Cina: quest’ultima ha molto più da perdere.

Ovviamente, si parla del punto di vista economico e commerciale. La Cina è una superpotenza che ha rapporti commerciali con tutto il mondo e, a parte Taiwan, non ha altre mire espansionistiche.

La Russia, invece, si trova in una situazione completamente differente.

Questa è la situazione in cui ci troviamo ora come ora, ma è necessario continuare a rimanere attenti. Le situazioni possono modificarsi in qualsiasi momento. È bene ricordare che Cina e Russia, tra di loro, sono due paesi alleati.

Pechino ha confermato e ribadito la vicinanza a Mosca nel momento in cui è partita l’invasione con l’Ucraina. Pubblicamente non ha mai appoggiato la guerra nel cuore dell’Europa. Ma cosa potrebbe accadere nel caso in cui il conflitto dovesse estendersi?