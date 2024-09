Casa: crescono le compravendite, Genova e Roma in testa

Si rivitalizza il mercato immobiliare residenziale in Italia, registrando nel secondo trimestre di quest’anno a livello nazionale una crescita del +1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 186.324 compravendite. I numeri sono quelli di un’analisti di Abitare Co, sulla base dei dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui dopo la chiusura del primo trimestre 2024 con un calo del -7,2%, l’attesa inversione di tendenza del mercato residenziale è arrivata nel secondo trimestre del 2024.

Compravendite in aumento a Genova, Roma e Palermo

Tra le principali città metropolitane, secondo l’analisi di Abitare Co, nel II trimestre 2024 gli aumenti si registrano a Genova (+3,9% e 2.335 transazioni), Roma (+3,4% e 9.456 transazioni) e, seppur di poco, a Palermo (+0,7% e 1.726 transazioni). Calano invece a Firenze (-8,1% e 1.225 transazioni), Milano (-7,3% e 6.087 transazioni), Bologna (-2,5% e 1.504 transazioni), Torino (-2,0% e 3.886 transazioni) e Napoli (-0,9% e 2.154 transazioni).

Tuttavia, rispetto ai cali registrati nel I trimestre 2024, i dati migliorano a Milano, che aveva registrato -13,2%, a Torino (-10%) e Napoli (-4,5%). A livello nazionale, ad avanzare maggiormente sono le aree del Nord Est (+1,7%) e del Centro Italia (+1,7%). Nel Nord Ovest la crescita è dell’1,1%, al Sud dello 0,6% e nelle Isole dello 0,7%. I comuni minori trainano la crescita con una variazione del +1,6%, più elevata rispetto a quella registrata nelle città capoluogo (+0,2%).

I numeri dell’OMI: crescono scambi di abitazioni a Roma e diminuiscono a Milano

Secondo i principali risultati del focus curato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, le compravendite di abitazioni nelle grandi città mostrano variazioni diversificate. In particolare, è Roma che ha il maggior numero di compravendite, quasi 9.500 Ntn, e rappresenta il 33% del mercato delle grandi città, in crescita del 3,4%. Milano, la seconda città italiana per numero di compravendite (oltre 6.000), è in calo del 7,3%. Firenze, con oltre 1.200 Ntn, presenta una contrazione superiore all’8%. Le flessioni sono più contenute, intorno al 2%, a Bologna e Torino.

Roma è la città in cui si fa più ricorso al mutuo, per una quota pari a quasi il 50% delle compravendite delle persone fisiche; quindi, la metà delle abitazioni acquistate dalle famiglie sono state comprate ricorrendo a un mutuo ipotecario; Roma è anche la città con la quota più elevata di acquisti di prime case, l’83% delle compravendite è stata fatta infatti con agevolazione “prima casa”. Tra le grandi città va invece a Milano il primato in relazione all’acquisto di nuove costruzioni, quasi il 13%.