Caro spiagge: la più salata Alassio. Fissi i prezzi a Taormina e Giardini Naxos

L’estate è alle porte ma anche in vacanza il caro vita non mollerà la presa. Alassio o Rimini? Viareggio o Gallipoli? Bisogna prestare particolare attenzione a scegliere la località di mare, valutando i costi del posto spiaggia visto che fra uno stabilimento privato e l’altro ci può essere una bella differenza di prezzo.

Così un’indagine di Altroconsumo che ha raccolto le tariffe praticate dagli stabilimenti balneari in dieci località italiane (Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, Anzio). Come? Sono stati contattati telefonicamente tutti i 211 stabilimenti e in modo anonimo (come se fossero interessati per programmare una vacanza) chiedendo le tariffe per le prime quattro file per la settimana che va dal 4 al 10 agosto.

Ebbene quello che emerge è che concedersi ombrellone e sdraio in spiaggia (sempre stato caro) negli ultimi anni è diventato un vero e proprio lusso.

Ombrellone in prima fila? Ecco quanto costa

Andando nel dettaglio mediamente la prima fila costa 226 euro, cifra che si riduce a mano a mano si va a scegliere le file successive: in seconda il costo medio è di 210 euro, 199 euro in terza, 186 dalla quarta in poi. Ma in alcuni casi ci sono buone notizie: a Lignano, Taormina e Giardini Naxos, per esempio, non c’è stato alcun aumento rispetto allo scorso anno.

Qualche ritocchino invece c’è stata ad Alghero e Gallipoli (2%), Alassio, Anzio e Palinuro (3%), Rimini (4%) e Viareggio (5%). Più elevato, ma in linea con l’inflazione, l’aumento rilevato a Senigallia (8%), che resta comunque la località meno cara della nostra inchiesta. Rispetto all’anno scorso, dunque, ci sono stati piccoli ritocchi dei prezzi.

Ad Alassio la spiaggia più costosa

Quali sono le località balneari più economiche per le vacanze di quest’anno? Chi sceglie una prima fila a Senigallia potrà pagare 155 euro, contro i 392 che si devono sborsare per sdraiarsi al sole di Alassio, la località più cara della nostra inchiesta.

Sull’alto Adriatico un’altra buona scelta in termini di prezzi è Lignano: qui la prima fila costa 164 euro. Seguono la località friulana, Rimini (165 euro), Palinuro e Viareggio (209), Taormina e Giardini di Naxos (215). La perla della Liguria non è l’unica meta ad avere prezzi alle stelle: a Gallipoli si pagano 289 euro per la prima fila mentre ad Alghero 239 euro.