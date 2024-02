Il 26 febbraio parte la nuova emissione del BTP Valore, che potrà essere sottoscritta fino al 1° marzo 2024. A comunicarlo è stato direttamente il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il nuovo prodotto prevede un tasso cedolare minimo del 3,25% per il primo, il secondo ed il terzo anno. Che passerà, per il quarto, il quinto ed il sesto anno, al 4%. Quando saranno conclusi i termini del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi. Le percentuali che abbiamo appena indicato potranno essere confermate o riviste al rialzo, in base alle condizioni di mercato registrate il giorno di chiusura dell’emissione.

Durante il periodo di collocamento del BTP Valore il codice ISIN è: IT0005583478.

BTP Valore: a chi si rivolge

Arriva la terza edizione del nuovo BTP Valore per i piccoli risparmiatori. È stata prevista una cedola nominale pagata trimestralmente e una a scadenza di sei anni, che permette di ottenere un premio finale extra dello 0,7% del capitale investito.

Il risparmiatore ha la possibilità di acquistare facilmente il BTP Valore accedendo al proprio home banking se è abilitato alle funzioni di trading online. In alternativa ha la possibilità di rivolgersi direttamente alla banca o ad un ufficio postale dove possiede un conto corrente ed il conto deposito.

Taglio minimo, tassazione….

BTP Valore viene collocato attraverso la piattaforma MOT di Borsa Italiana alla pari – ossia con prezzo uguale a 100 – e non ha vincoli o commissioni di alcun tipo. È stata prevista la consueta tassazione agevolata che viene applicata per i titoli di Stato: il 12,5% sulle cedole e sul premio di fedeltà. È prevista, inoltre, l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo Isee (sarà possibile beneficiare di questa misura nel momento in cui si conclude l’iter per l’attuazione della stessa).

Il risparmiatore deve mettere in conto che l’investimento minimo previsto è pari a 1.000 euro. Non viene applicato alcun tetto massimo: l’obiettivo è quello di assicurare la completa soddisfazione degli ordini. Il MEF si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente l’emissione, rispettando, ad ogni modo, le modalità che sono state indicate all’interno della scheda informativa, che risulta essere consultabile direttamente sul sito del Mef e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

Il Mef ricorda che i BTP Valore sono titoli di Stato pensati unicamente per gli investitori privati e rappresentano una forma d’investimento di medio-lungo termine che prevede una remunerazione crescente nel tempo.

Le prime due edizioni di giugno e ottobre: i numeri record

Aspettando la terza edizione di fine febbraio, il mercato si sofferma su numeri delle prime due edizioni del BTP Valore che hanno riscosso un forte successo. Soprattutto la prima del giugno 2023, ha registrato una raccolta pari a 18 miliardi di euro, la più alta di sempre, sia in termini di valore sottoscritto sia per numero di contratti registrati. Decisamente positiva anche il secondo appuntamento autunnale che si è chiuso con oltre 17 miliardi di euro raccolti.