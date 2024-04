Bolletta luce e gas, quanto si può risparmiare? Un confronto tra regioni

Il tema bollette luce e gas ma sopratutto come contenere i loro costi resta sempre caldo per gli italiani. La vasta gamma di offerte nel mercato libero rendono la vita dei consumatori per certi versi più complicata e per un cliente è sempre più complesso trovare l’operatore giusto che faccia risparmiare.

Da un’indagine recente condotta da Switcho emerge come in tutta Italia ci sia ancora molto da fare per aumentare la consapevolezza degli italiani in tema di energia. Analizzando circa 430mila bollette solo nell’ultimo anno, Switcho ha scoperto che 9 italiani su 10 potrebbero risparmiare in media 190 euro l’anno. Ci sono però differenze a livello regionale.

Quanto si risparmia in Italia scegliendo le giuste offerte

Ma quanto si può risparmiare scegliendo l’offerta giusta? Passando all’offerta più vantaggiosa disponibile, nel Centro si registra un risparmio medio annuale di 183 euro (considerando sia la luce che il gas), mentre al Nord, al Sud e nelle Isole il risparmio medio annuale ammonta a 191 euro. Delle bollette analizzate, solo nel 10% dei casi Switcho ha suggerito di non cambiare operatore. Questo indica che solo uno su dieci sta beneficiando del miglior prezzo possibile.

Tuttavia, l’analisi entra ancora più nel dettaglio e fornisce una panoramica complessiva del risparmio a livello regionale in tutta Italia. In sintesi, più alta la somma, più elevate erano le bollette dei consumatori che hanno deciso di cambiare operatore, passando da uno all’altro. Ai due estremi troviamo Sardegna e Valle d’Aosta: gli isolani risultano meno attenti, con un risparmio medio di 222 euro nel corso degli ultimi dodici mesi, mentre nella regione alpina il risparmio medio è stato di 137 euro. Anche i clienti del Trentino Alto Adige si sono dimostrati molto attenti, risparmiando in media 142 euro, mentre gli umbri, i veneti e i lombardi seguono i sardi nella classifica delle bollette più alte: in queste regioni, cambiare operatore può ancora essere decisivo per il risparmio.

Se da un lato quest’analisi denota una certa differenza tra le Regioni, non c’è purtroppo modo di identificare un unico fattore di rischio. Infatti, come spiega Switcho, numerosi elementi possono incidere sullo stato delle forniture di luce e gas. Prima fra tutti la difficoltà a comprendere le condizioni delle offerte sottoscritte, seguita dalla complessità della ricerca e della comparazione delle offerte – in particolar modo quelle online, spesso le più convenienti grazie ad una filiera ridotta.

Ecco una sintesi a livello regionale, con i dati di Switcho che creano una vera e propria cartina del risparmio medio ottenuto negli ultimi 12 mesi passando alla migliore offerta disponibile sul mercato.