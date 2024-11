Black Friday: gli italiani spenderanno oltre 2 miliardi di euro (+9% rispetto al 2023)

Lo shopping natalizio sta per entrare nel vivo anche in Italia, con l’appuntamento del Black Friday. Una giornata che da tradizione, almeno negli Stati Uniti, cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving), che si celebra il quarto giovedì del mese di novembre e che segna l’avvio ufficiale degli acquisti dei regali di Natale.

Tra Black Friday e Cyber Monday, gli italiani spenderanno online oltre 2 miliardi di euro, registrando un incremento del 9% rispetto al 2023. In questo periodo, i rivenditori più competitivi raggiungeranno fino a dieci volte il fatturato di una giornata media, il doppio rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dalle stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano.

Le categorie più coinvolte includono abbigliamento, beauty, enogastronomia, giocattoli, informatica ed elettronica, oltre a esperienze legate a viaggi ed eventi. Tuttavia, si segnala un calo del 14% per l’elettronica rispetto al 2023, un settore che un tempo trainava le vendite ma che oggi perde terreno a favore di altri comparti merceologici.

Dove hanno più successo gli sconti

Le promozioni più diffuse durante il periodo del Black Friday si dividono equamente tra sconti applicati all’intero catalogo e offerte dedicate a una selezione di prodotti. Molti rivenditori propongono anche iniziative mirate a premiare segmenti specifici di clientela, come gli sconti anticipati riservati ai clienti più fedeli. Alcuni negozi arricchiscono ulteriormente le loro promozioni offrendo vantaggi aggiuntivi, tra cui omaggi, la riduzione della soglia minima per ottenere la spedizione gratuita, o bundle di prodotti da acquistare insieme.

Secondo i dati di Netcomm, l’iniziativa della Black Friday Week riscuote maggiore successo nel NordItalia, in linea con le tendenze annuali. Nelle regioni del Nord-Ovest risiede il 28% degli acquirenti, mentre il Nord-Est ne rappresenta oltre il 24%. Il Centro Italia e il Sud raccolgono entrambi circa il 19% degli acquirenti, mentre le Isole si fermano al 9,5%.

Che Black Friday aspettarsi quest’anno

Negli ultimi anni, i negozi hanno compreso l’importanza di rafforzare le proprie attività di back-end per affrontare con successo il periodo promozionale, secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c. Tra gli interventi più comuni figurano il potenziamento delle operazioni di preparazione ed evasione degli ordini e un aumento delle risorse dedicate al customer care.

Parallelamente, cresce l’esigenza di aggiornare le infrastrutture informatiche in collaborazione con i provider, al fine di garantire che le piattaforme eCommerce possano gestire efficacemente i picchi di traffico. Questi investimenti non solo migliorano l’esperienza d’acquisto per i clienti, ma assicurano anche un processo di vendita più fluido e privo di intoppi.

I consigli del Codacons per non incappare nelle truffe online

Per il Codacons il Black Friday darà vita in Italia ad un giro d’affari da circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici. E visto l’aumento degli acquisti online, il Codacons mette in guardia i consumatori da possibili truffe durante il Black Friday, sempre in agguato specie quando si compra sul web, e diffonde i consigli utili per evitare brutte sorprese: