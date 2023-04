Arredamento e design, le strategie per difendersi dall’incertezza

Quali sono le strategie adottate dal settore dell’arredamento e del design per difendersi dall’incertezza? Il mondo digitale è, senza dubbio, in continua evoluzione e si presta, oggi più che mai, ad essere piegato alle necessità dei consumatori: vendite durante le dirette sui social, ma anche uso dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata. Sono solo alcuni mezzi per avvicinarsi, almeno virtualmente, ai consumatori.

In occasione dell’apertura del Salone del Mobile 2023, gli ecommerce specialist di Calicantus hanno condiviso le principali tendenze e strategie per tentare di affrontare nel modo migliore il periodo di incertezza, che sta contrassegnando il settore arredamento e design. Che, in ogni caso, è riuscito a registrare un aumento delle vendite online del 30% nel corso degli ultimi anni.

Arredamento e design, le incertezze

Da oggi fino al 23 aprile a Milano c’è il Salone del Mobile. A caratterizzare l’evento, quest’anno, saranno il cambiamento e l’incertezza globale. A condizionare le decisioni e le scelte di acquisto degli italiani, nel 2023, sono principalmente l’inflazione, la guerra, il rincaro dei beni energetici e delle materie prime. I consumi vengono condizionati da questi elementi e vanno ad incidere pesantemente sui driver d’acquisto degli italiani.

Le imprese hanno dovuto adeguarsi a pesanti crisi finanziarie e politiche. Hanno dovuto farsi carico di molte difficoltà, che hanno richiesto molta flessibilità e molta resilienza. “La forte domanda di materie prime iniziata nel ‘21 e la guerra ancora in corso – spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo – hanno innescato la carenza di alcuni materiali con conseguente innalzamento dei costi, acuitosi nel 2022”.

Il contesto internazionale e lo scenario generale nel quale molte imprese sono costrette a muoversi, rende indispensabile conoscere quali sono i principali trend globali e nazionali che vanno a caratterizzare le vendite. Questo è il motivo che ha portato Calicantus ad esporre le strategie più significative per trovare una via d’uscita a questo particolare momento storico.

Sicuramente uno dei mercati più redditizi in Europa per l’e-commerce sta diventando l’Italia, dove si prevede una crescita media degli acquisti e delle vendite online pari al 57% all’anno fino ad almeno i 2028. L’Italia sta abbracciando rapidamente i servizi online e digitali, il cui aumento di valore è stimato su scala mondiale. L’e-commerce dai 47 miliardi di dollari registrati nel corso del 2021 dovrebbe raggiungere gli 85 miliardi entro il 2025. Il comparto che in questo momento si sta sviluppando più velocemente è il B2C, ma sta progredendo anche il B2B: gli esperti ritengono che, entro il 2028, dovrebbe raggiungere 18,97 trilioni di dollari di fatturato.

Stando ad un recente report di Design Diffusion, nel nostro paese le vendite online del settore arredamento hanno registrato una crescita del 30% nel corso degli ultimi anni: viene confermato, in questo modo, la tendenza alla crescita degli utenti interessati ad effettuare degli acquisti online. Tra i settori attualmente in crescita online vi è infatti l’home decor e l’interior design, con oggetti decorativi e allo stesso tempo funzionali, dedicati all’ufficio e ricercati per il comfort.

Per creare un e-commerce di arredi serve una perfetta esperienza utente: la struttura deve essere intuitiva e facile da usare. Il sito può riportare un blog con consigli di arredo e interior design, per condividere le ultime tendenze del settore e aumentare così il pubblico – sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus – La presenza di schede tecniche facili da consultare e di visual sempre più immersivi sta rendendo alta la competitività nel settore.

Arredamento e design, come vincere online

Sicuramente i fattori fondamentali per riuscire a vincere online sono la qualità delle immagini e delle fotografie, che devono riprodurre alla perfezione i prodotti, andando ad inserirli in contesti differenti per ispirare i visitatori. Questo è il motivo per il quale risulta essere particolarmente interessante integrare esperienze di realtà aumentata, in modo da permettere agli utenti di visualizzare i modelli 3D degli arredi direttamente nello spazio attorno a loro, tramite la fotocamera dello smartphone o del tablet.

Da tenere in considerazione, inoltre, che gli smartphone si guadagnano un volume di quasi 730 miliardi di dollari entro i 2025: il layout grafico e la composizione dei contenuti dovranno quindi tenere sempre più conto della visualizzazione in verticale e di click facilitati, con la possibilità di ingrandire i dettagli desiderati in alta risoluzione. Anche il social commerce e il live shopping, sperimentati durante la pandemia, sono trend fortemente in crescita: avvalendosi della collaborazione di influencer, brand ambassador e testimonial danno vita a momenti divertenti e di intrattenimento in grado di migliorare l’esperienza d’acquisto.

Un’altra propensione riscontrata è l’attenzione dei consumatori rivolta alla salvaguardia dell’ambiente: non solo prodotti sostenibili e processi virtuosi di produzione e qualità.

Per quanto riguarda il mondo dei pagamenti digitali, ad incidere sulle vendite sono trend quali il buy now pay later; la possibilità di scelta tra quante opzioni di pagamento possibili e l’implementazione dell’uso di wallet digitali come PayPal, Apple Pay, Google Pay, che oggi rappresentano agli occhi dei consumatori i sistemi di pagamento più sicuri, per la privacy e riservatezza dei propri dati.