Il mercato dell’affitto resta brillante in Italia, con i canoni di locazione che continuano ad aumentare. Stando ad una stima effettuata dall’ufficio studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2023 si è registrato un aumento del valore dell’affitto del 4,2% per i monolocali, del 3,6% per i bilocali e del 3,4% per i trilocali.

Tendenza confermata anche nel mese di maggio 2024, quando i canoni di locazione sono aumentati del 2,9%, quando hanno raggiunto il costo medio di 13,9 euro al metro quadrato. Secondo Idealista questo è il prezzo più alto registrato dal 2012, l’anno nel quale è stata effettuata la prima rilevazione. Stando a quanto riferisce il portale l’incremento su base annua sarebbe pari al 12,7%.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come si sta evolvendo il mercato degli affitti in Italia.

Mercato degli affitti in Italia: aumentano i canoni

Nella seconda metà del 2023, stando a quanto ha messo in evidenza l’Ufficio Studi Tecnocasa, il mercato degli affitti ha registrato un aumento dei canoni di locazioni del 4,2% per quanto riguarda i monolocali, del 3,6% per i bilocali e del 3,4% per i trilocali.

Prosegue la ripresa dei valori che è iniziata nel 2015 e che si è fermata esclusivamente con la pandemia nel 2020. Continua a crescere la domanda degli immobili in affitto, condizionata principalmente dalla difficoltà delle famiglie ad acquistare un immobile per i tassi di interesse troppo elevati.

A generare questa situazione è un offerta in diminuzione per una serie di motivi: i proprietari ricorrono sempre di più agli affitti brevi, anche se Tecnocasa ha riscontrato alcuni rallentamenti in determinate città, anche perché continua a rimanere forte il timore non riuscire a rientrare in possesso dell’immobile in caso di necessità. Molti inquilini, inoltre, decidono di continuare a rimanere in affitto non riuscendo ad acquistare un immobile, andando a ridurre, in questo modo il turn over.

Si sono accorciati i tempi di locazione, che sono scesi a 35 giorni. Il 62,2% di quanti hanno preso in affitto una casa nella seconda parte del 2023 lo ha fatto per scelta abitativa. Seguono i lavoratori fuori sede con il 26% e gli studenti universitari. Nel secondo semestre 2023 si segnalano casi di persone che non riescono ad accedere al mercato del credito: nella maggior parte dei casi sono dei giovani o dei soggetti monoreddito. Sono soprattutto giovani tra 18 e 34 anni a scegliere l’affitto: il 48,8%. Quanto allo stato civile il 47,1% degli inquilini è rappresentato da single, la maggioranza sono famiglie. Le tipologie più affittate sono il bilocale con il 37,1% e il trilocale con il 31,1%.

Tendenza confermata anche nel 2024

Anche nel 2024 i prezzi dei canoni di locazione continuano a crescere. In questo caso ci viene in aiuto Idealista, che ha messo in evidenza che nel corso del mese di maggio i prezzi siano aumentati del 2,9% e hanno raggiunto una media di 13,9 euro al metro quadro. Stando all’ultimo report pubblicato, l’aumento su base annua sarebbe pari al 12,7%.

Dove sono aumentati di più gli affitti

Quali sono le città che hanno messo a segno il maggiore rialzo dei canoni di locazione? Secondo Tecnocasa è Firenze la città nella quale gli affitti sono aumentati di più, dove sono stati registrati i seguenti aumenti: per i monolocali del 7,3% per i bilocali del 6,6% e del 5,3% per i trilocali. Milano si conferma la città con i canoni di locazione mensili più elevati: 800 euro per un monolocale, 1.100 euro per un bilocale e 1.480 euro per un trilocale.

Gli aumenti degli affitti sono stati confermati anche nel corso del mese di maggio 2024. Secondo Idealista le città con i maggiori aumenti sono le seguenti:

Campobasso : 8,1%;

: 8,1%; Catanzaro : 6,5%;

: 6,5%; Rimini : 5,3%;

: 5,3%; Caserta: 5%.

Anche i principali mercati cittadini italiani hanno mostrato un aumento dei canoni. Una situazione a:

Torino : 3%;

: 3%; Napoli : 1,9%;

: 1,9%; Milano : 0,6%;

: 0,6%; Palermo : 0,3%;

: 0,3%; Firenze: 0,2%.

Solo Roma ha registrato un calo marginale, dello 0,1%.