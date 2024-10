Affitti città universitarie: Milano è la più cara d’Italia per i trilocali, quadrilocali e stanze singole

Il canone di affitto di un monolocale a Roma in un anno è quasi raddoppiato e se nel 2023 bastavano 597 euro, quest’anno ne occorrono 1078. A Milano gli aumenti sono i più contenuti del Paese, ma si conferma la città più cara d’Italia per il canone medio d’affitto di trilocali, quadrilocali e per stanza singola. Così emerge dall’indagine di Maiora Solutions, startup specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati per aziende di diversi settori, che ha analizzato oltre 10.000 annunci di affitto, confrontando ottobre 2024 con ottobre 2023, nelle città che ospitano i più grandi atenei del Paese.

Ebbene l’indagine ha evidenziato che a Roma, Napoli, Bologna, Torino e Milano, tra ottobre 2023 e ottobre 2024, c’è stato un aumento più o meno accentuato del costo medio degli affitti nelle tipologie abitative considerate: monolocali, bilocali trilocali e quadrilocali e stanza singola all’interno di un trilocale.

Caro affitti: i prezzi a Roma, Napoli, Torino e Bologna

Guardando nel dettaglio alle singole città, tra le principali evidenze dell’indagine, emergono i rincari a Roma dove l’affitto medio di un monolocale in un anno è quasi raddoppiato segnando +80%, ma anche i bilocali salgono con un canone medio di 1223 euro (+25% a/a), così i trilocali il cui affitto sale a 1981 euro (+43%) e i quadrilocali che presentano un costo medio d’affitto pari a 3111 euro al mese (+51%). Anche la stanza singola costa molto di più a ottobre 2024: 1014 euro contro le 690 dello scorso anno (+47%).

Rincari anche a Torino, con i monolocali che registrano un aumento simile a Roma: +75% rispetto al 2023 quando bastavano 467 euro per l’affitto, mentre oggi ne occorrono 815. A Napoli, l’aumento più significativo riguarda il canone per i monolocali: +23% rispetto al 2023 e un costo medio che si attesta sui 739 euro contro i 597 dello scorso anno. In doppia cifra anche i rincari dei trilocali (+16%) e della stanza singola (+12%), che quest’anno hanno prezzi pari a 1193 euro e 566 euro rispettivamente. Città universitaria per definizione, a Bologna i prezzi degli affitti sono cresciuti soprattutto per i trilocali, che segnano un +33% rispetto a ottobre 2023 e un costo medio pari a 1767 euro nel 2024 contro i 1332 euro dello scorso anno.

Affitti: Milano la più cara d’Italia

Milano resta la più cara d’Italia per l’affitto di trilocali, quadrilocali e stanze singole, ma gli aumenti dei canoni d’affitto sono contenuti anno su anno: si va dal +4% per monolocali e quadrilocali al +9% per i trilocali. Addirittura, scende del -35% il costo medio dell’affitto dei bilocali, mentre la stanza singola è in crescita ma del +6%.

Nel dettaglio, a ottobre 2024 il canone medio di un monolocale è pari a 1311 euro, quello di un bilocale si attesta sui 1278 euro, mentre occorrono 1767 euro e 2096 euro per l’affitto di un trilocale e di un quadrilocale. Una stanza singola a Milano costa mediamente 1201 euro, la cifra più alta tra le città esaminate.

Analizzando i costi medi per l’affitto di una stanza singola, all’interno di un trilocale, nei diversi quartieri cittadini, ne emerge un quadro variegato, con costi molto differenti che vanno dai 1959 euro per una stanza a Centrale-Repubblica ai 600 euro per la stessa stanza a Precotto-Turro.

Tra i quartieri più economici di Milano troviamo, oltre a Precotto-Turro, Bande Nere-Inganni dove per l’affitto di una stanza occorrono mediamente 653 euro e Ripamonti-Vingentino con 695 euro. Tra i quartieri più cari troviamo Centrale-Repubblica, ma anche San Vittore-Ticinese dove una stanza singola costa 1713 euro, Garibaldi-Moscova con 1526 euro, la zona del Centro città con 1500 euro e Buenos Aires-Loreto con 1363 euro. Spostandoci nei quartieri dove hanno sede le principali università cittadine, l’indagine rivela che una stanza a Bovisa costa mediamente 1234 euro, in zona Navigli-Bocconi 1138 euro, in Solari 1144 euro, a Città Studi-Susa 965 euro e nell’area di Bicocca-Niguarda per una stanza singola sono richiesti in media 820 euro.