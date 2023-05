Il caro bollette fa aumentare le truffe. Ecco come difendersi

Il caro bollette miete più vittime del previsto. Nel tentativo di sottrarsi ai costi troppo alti di luce e gas molti consumatori sono diventati delle vere e proprie prede del truffatore di turno. Il danno economico causato dai raggiri arrivati nel corso di questi mesi è stato pari a 1,2 miliardi di euro, mentre le vittime coinvolte sono state almeno 4 milioni.

A spingere tra le braccia dei truffatori gli ignari consumatori è il caro bollette. Sempre di più gli italiani si dimostrano aperti a valutare tutte le ipotesi che possano portare a risparmiare qualcosa a fine mese. Purtroppo sono state molte le famiglie che diventano preda dei truffatori, dovendosi scontrare con una situazione sicuramente non molto confortevole. Nel corso del mese di maggio 2022 erano oltre tre milioni i consumatori che sono risultati essere vittime di un inganno o di un tentativo di truffa. A distanza di dodici mesi la situazione è peggiorata: a maggio di quest’anno sono 4 milioni le vittime di una truffa. Il dato è in aumento del 28%.

Caro bollette: aumentano le truffe

Il caro bollette, nel corso dell’ultimo anno, ha fatto aumentare il numero delle vittime di truffe del 28%. La denuncia arriva direttamente da Facile.it e da Consumerismo no profit, che hanno fatto partire congiuntamente un progetto dal titolo: Stop alle truffe. L’obiettivo è quello di andare in soccorso ai consumatori ed aiutarli a difendersi.

Le bollette di luce e gas costituiscono uno dei capitoli di spesa più importanti delle famiglie. E per il quale gli italiani cadono vittima di una qualche truffa con maggiore frequenza. L’indagine di Facile.it e Consumerismo no profit ha messo in evidenza che il valore medio di una truffa si attesta intorno ai 319 euro. Complessivamente, in Italia, si stima che il danno economico provocato da questo tipo di truffe si attesti intorno a 1,2 miliardi di euro in dodici mesi. È stato registrato, quindi, un aumento del 152% rispetto alla rilevazione precedente.

Le truffe arrivano proprio sull’onda del caro bollette: le vittime vengono ingannate facendo leva sulla loro voglia di risparmiare. Mario Rasimelli, managing director luce e gas di Facile.it spiega che il progetto, che è stato appena lanciato, si pone proprio l’obiettivo di “educare i consumatori e dare loro consigli concreti su come riconoscere e prevenire le truffe e, nel caso se ne sia già finiti vittima, denunciare l’accaduto e rimediare alla frode subita“.

I canali usati dai malintenzionati

Quali sono i canali maggiormente utilizzati dai malintenzionati per fare nuove vittime? Sicuramente quello più utilizzato è costituito da finto call center (nel 53% dei casi). Le frodi, comunque, arrivano anche via web, tramite e-mail nel 34% dei casi o attraverso dei finti siti internet. Non si rinuncia nemmeno ai tentativi di truffa fatta di persona: in un caso su cinque il truffatore di turno è andato a bussare alla porta del malcapitato. Per fortuna, invece, calano i raggiri compiuti tramite app di messaggistica istantanea (5%) e attraverso i social network (4%).

Di particolare interesse, infine, è l’identikit della persona che cade nella trappola dei truffatori. Tra le persone che più comunemente vengono raggirate sono delle persone:

con un titolo di studio elevato (13%);

con un’età compresa tra 35 e 44 anni (13,3%);

che risiede al Nord-Ovest (11,6%).

Sei persone su dieci, dopo essere stati truffati, decidono di non denunciare per svariati motivi. Nella magigor parte dei casi, quelli che portano a non denunciare sono i seguenti: