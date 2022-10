Cambia il governo, ma le aspettative sul mondo delle pensioni non cambiano. Se Matteo Salvini si aspetta Quota 41 per tutti, Giorgia Meloni sarebbe più favorevole per un’Opzione Uomo. Il nuovo esecutivo si deve ancora insediare e le consultazioni devono ancora entrare nel vivo. Nel frattempo Meloni e Salvini iniziano già a discutere sulle possibili opzioni che coinvolgono direttamente le pensioni.

Uno degli obiettivi, che sembrano profilarsi all’orizzonte, è quello di rendere la riforma Fornero leggermente più flessibile. Per il momento cancellarla appare sostanzialmente impossibile. L’ipotesi, comunque, sarebbe quella di puntare esclusivamente al sistema contributivo, che, nel corso degli ultimi anni, sembra essere diventato uno dei pochi capisaldi del mondo delle pensioni. Una strada che, in qualche modo, sembra essere già stata intrapresa da Mario Draghi, presidente uscente del Consiglio dei Ministri.

Al momento, comunque, uno dei problemi più importanti da affrontare è quello legato alle risorse. Con la Legge di Bilancio 2023 sarà necessario affrontare una serie di emergenze, come il caro energia e quello legato agli aumenti degli stipendi. La riforma delle pensioni dovrà necessariamente essere sostenibile: un requisito che, al momento, Quota 41 non sembra essere in grado di soddisfare. Fratelli d’Italia starebbe pensando di estendere Opzione Donna anche agli uomini, in modo da permettere anche a loro di andare in pensione a 58 anni. Dovranno, però, accettare un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale.

Pensioni, ecco cos’è Opzione Donna

Opzione Donna è una misura che permette alle lavoratrici – dipendenti od autonome – di andare in pensione al raggiungimento dei 58 anni o a 59 anni per le libere professioniste. Devono, necessariamente, aver maturato almeno 35 anni di contributi.

Chi avesse intenzione di accedere a questa misura, deve tenere conto di una particolare penalizzazione che pesa sull’assegno previdenziale. La pensione viene calcolata completamente con le regole del contributivo. Ricordiamo, in questa sede, che il sistema retributivo coinvolge quella parte di contributi che sono stati versati prima del 1° gennaio 1996. È un sistema di calcolo più vantaggioso rispetto a quello contributivo: rimodulare completamente l’assegno può portare ad una penalizzazione fino al 30%.

Le lavoratrici, che dovessero scegliere di aderire ad Opzione Donna, inoltre, devono mettere in conto che la pensione non decorre immediatamente dal momento in cui si acquisisce il diritto. Il legislatore ha previsto una finestra mobile particolarmente ampia: l’assegno previdenziale arriverà dopo dodici mesi per le lavoratrici dipendenti, mentre per le autonome arriverà dopo diciotto mensilità

Arriva Opzione Uomo

Una delle condizioni necessarie per poter accedere ad Opzione Donna nel corso del 2022 è quella di aver maturato i requisiti per ottenerla entro il 31 dicembre 2021. Questo significa che, quest’anno, vi potranno accedere solo le persone nate nel 1963, o nel 1962 per le lavoratrici autonome.

Sono mesi che si sta ragionando sulla possibilità di estendere la platea di quanti stiano beneficiando di Opzione Donna alle lavoratrici nate nel 1964. La crisi del governo Draghi ha messo tutto in discussione.

Giorgia Meloni, però, starebbe pensando di prorogare Opzione Donna ed introdurre Opzione Uomo: i numeri che riguardano questa misura hanno fatto comprendere come sia perfettamente sostenibile, dato che il costo della pensione anticipata sarebbe compensata dalla penalizzazione, che arriverebbe a seguito del ricalcolo contributivo dell’assegno.

Opzione Uomo, al momento sembrerebbe soddisfare tutti i requisiti che il futuro governo Meloni starebbe cercando in una prossima riforma delle pensioni: una maggiore flessibilità e la possibilità, per i lavoratori uomini, di smettere di lavorare a 58 anni. Con una misura perfettamente sostenibile.