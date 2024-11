Bonus Natale, il contributo da 100 euro ora si può richiedere su NoiPA per i dipendenti pubblici

Anche i dipendenti pubblici potranno beneficiare del Bonus Natale 2024, gestito tramite il portale NoiPA. Come per il settore privato, anche i lavoratori statali dovranno presentare la richiesta, certificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa tramite un’autodichiarazione.

La differenza risiede nelle modalità di richiesta: mentre i dipendenti del settore privato devono compilare e consegnare un modulo certificativo al datore di lavoro, per i dipendenti pubblici è disponibile un servizio self-service su NoiPA, che permette di completare l’intera procedura in autonomia.

Come fare domanda

Tra le misure di welfare natalizie di quest’anno figura il Bonus Natale 2024, un contributo una tantum di 100 euro introdotto dal Decreto Legge Omnibus (Dl n. 113/2024), destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 28mila euro. L’obiettivo di questo bonus è offrire un sostegno economico nel periodo natalizio, specialmente alle famiglie con figli a carico.

Per facilitare gli Amministrati, a partire da novembre, NoiPA ha messo a disposizione una funzionalità, in modalità self-service, per richiedere il beneficio. Il Bonus, infatti, può essere erogato esclusivamente su richiesta dei lavoratori. Sarà possibile, pertanto, fare domanda in pochi semplici passi:

Accedere alla propria Area Personale su NoiPA.

su NoiPA. Selezionare “Servizi” dal menu e poi la categoria “Stipendiali”.

dal menu e poi la categoria Compilare e inviare la richiesta del Bonus Natale seguendo le istruzioni indicate.

Come compilare la dichiarazione

Nella dichiarazione devono essere riportati il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, oppure solo dei figli nel caso di nucleo familiare monogenitoriale. Se il lavoratore ha avuto più datori di lavoro nel 2024, la richiesta deve essere presentata all’ultimo datore di lavoro, allegando le certificazioni uniche rilasciate dai precedenti datori. In presenza di più contratti part-time, il lavoratore può scegliere uno dei datori di lavoro come responsabile dell’erogazione del bonus, fornendogli tutte le informazioni necessarie per calcolare l’importo corretto, compresi i redditi da lavoro dipendente e i giorni di lavoro svolti presso gli altri datori.

La domanda deve essere presentata entro le ore 12 di venerdì 22 novembre. A partire da giovedì 14 novembre, sarà possibile visualizzare e scaricare, all’interno del self-service, una ricevuta con il riepilogo della richiesta inviata.

Chi può richiedere il bonus

Il Bonus sarà accreditato da NoiPA insieme alla tredicesima mensilità di dicembre e verrà calcolato in base ai giorni di lavoro svolti nel 2024, indipendentemente dalla tipologia di contratto (determinato o indeterminato) e dall’orario di lavoro (part-time o full-time). Se il Bonus erogato risultasse non dovuto o spettante in misura ridotta, l’importo verrà recuperato da NoiPA con il conguaglio fiscale di febbraio 2025. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda prima di febbraio 2025, il recupero avverrà tramite la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024.

Per richiedere il Bonus Natale, i lavoratori dipendenti devono rispettare tre requisiti:

Reddito annuo: avere un reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28mila euro, escludendo dal calcolo il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze.

avere un reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28mila euro, escludendo dal calcolo il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze. Requisiti familiari: avere un coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente o di fatto) e almeno un figlio a carico, che può essere adottivo, riconosciuto o affidato. In caso di nucleo familiare monogenitoriale, il bonus spetta al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso, entrambi i partner sono equiparati ai coniugi.

avere un coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente o di fatto) e almeno un figlio a carico, che può essere adottivo, riconosciuto o affidato. In caso di nucleo familiare monogenitoriale, il bonus spetta al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso, entrambi i partner sono equiparati ai coniugi. Capienza fiscale: l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, come indicato nell’art. 13, comma 1 del TUIR.

Anche i Supplenti brevi e saltuari del comparto Scuola possono fare richiesta del Bonus. Tuttavia, l’erogazione del bonus nel mese di dicembre è subordinata alla registrazione del contratto nel sistema NoiPA e alla presenza di un cedolino per la mensilità. In caso contrario, il bonus potrà essere recuperato tramite la dichiarazione dei redditi 2024, da presentare nel 2025.