Petrolio si mantiene in corsa dopo dati scorte greggio. A Milano detta legge Tenaris (+5%)

22 settembre 2021

Le scorte petrolifere statunitensi sono diminuite più del previsto nell'ultima settimana. I dati dell'Energy Information Administration indicano scorte di greggio diminuite di 3,481 milioni di barili la scorsa settimana, mentre il consensus indicava un calo di 2,44 milioni di barili.Indicazioni che avallano il sentiment positivo sul petrolio con WTI e Brent che viaggiano entrambi in rialzo dell'1,5% circa rispettivamente in area 71,5 e 75,5 dollari al barile.In rialzo anche i titoli oil con a Piazza Affari spinti di Tenaris (+4,75% a 8,46 euro), mentre ENI veleggia a +2,66% in area 10,89 euro.