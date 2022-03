Petrolio: Goldman Sachs ritocca al rialzo prezzi Brent, ecco le stime per il 2022 e 2023

Redazione Finanza 8 marzo 2022 - 15:35

Goldman Sachs mette mano alle previsioni sui prezzi del petrolio, rivedendole verso l'alto alla luce "dell'incertezza su come verrà risolto il conflitto tra Russia e Ucraina e la carenza di forniture di petrolio senza precedenti". La banca d'affari Usa al momento stima per il Brent un prezzo di 135 dollari al barile per il 2022 rispetto alla stima precedente di 98 dollari e a 115 dollari per il 2023 (contro i 105 dollari indicati nella precedente previsione).