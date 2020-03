Dollaro, prosegue ascesa: "con risk aversion, biglietto verde rimane supportato"

Daniela La Cava 19 marzo 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Il dollaro continua a percorrere la strada rialzista, con il Dollar Index (indice che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute) che viaggia sopra quota 101 (per l'esattezza a 101,38, +0.22%). "Il dollaro ha proseguito la propria ascesa andando a rivedere massimi abbandonati tre anni fa spinto al rialzo ancora dalla crescente domanda di dollari come safe haven in un contesto di mercato che rimane caratterizzato da condizioni di stress (carenza di offerta rispetto alla domanda, nonostante gli interventi coordinati di Fed e altre banche centrali)", commentano gli economisti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex Flash'. "La risk aversion, dovuta alla preoccupazione crescente per gli effetti del coronavirus, è ai massimi dalla crisi del 2008: fintantoché non rientra, almeno in parte, il biglietto verde rimane supportato", aggiungono gli esperti.