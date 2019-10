Sterlina continua a salire, mercati restano alla finestra su sviluppi Brexit

Daniela La Cava 11 ottobre 2019 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta positiva per la sterlina che guadagna terreno sia nei confronti del dollaro sia dell'euro, con il mercato che resta alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte Brexit. In particolare, il cross sterlina/dollaro Usa (GBP/USD) viaggia questa mattina in area 1,2482 (+0,34%)."Ieri la sterlina ha avuto il suo miglior giorno in 7 mesi, guadagnando quasi il 2%. "Questo venerdì il sentiment positivo continua e la sterlina è già salita dell’oltre lo 0,1% - sottolinea Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades -. I mercati stanno reagendo alle voci, emerse dopo un incontro tra i primi ministri irlandesi e britannici. Queste sono le voci di un accordo tra il Regno Unito e l'UE in vista, per una soluzione accettabile da entrambi per un confine irlandese post-Brexit"."Il problema del backstop irlandese è stato il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo tra le due parti; questo è il motivo per cui, anche se non ci sono dettagli o dichiarazioni ufficiali su questo potenziale accordo, la Sterlina sta trovando supporto mentre le speranze aumentano che una ‘hard Brexit’ può essere evitata", conclude l'esperto.