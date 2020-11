Oro: debolezza permane con notizie vaccini, ma resta "supporto attività accomodante banche centrali"

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

L'oro non abbandona nemmeno oggi, di fronte alla debolezza dei listini europei, la strada dei ribassi. "Negli ultimi giorni, gli aggiornamenti sui vaccini anti-Covid hanno spinto le borse al rialzo e quella generale propensione al rischio ha colpito il prezzo dell'oro, generando un notevole calo la scorsa settimana - sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades -. Ieri, ancora una volta, in seguito alla notizia della maggiore efficacia del vaccino della Pfizer di quanto prima annunciato (95% piuttosto che 90%), il lingotto ha perso l'1%".Finora il prezzo è riuscito a rimanere nella fascia di trading laterale degli ultimi mesi tra 1.850 e 2.070 dollari l'oncia. De Casa ricorda che "siamo solo pochi dollari sopra il limite inferiore di questo canale e un calo al di sotto di questo livello potrebbe essere visto come un segnale negativo. Gli investitori, comunque, dovrebbero ricordare la forte attività accomodante delle banche centrali, che durerà a lungo e potrebbe essere di supporto per il metallo giallo".