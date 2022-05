Triboo: KT&Partners avvia copertura con rating ADD e target a 2,98 euro

Redazione Finanza 19 maggio 2022 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

KT&Partners ha avviato la copertura sul titolo Triboo, assegnando il rating Add (aggiungere in portafoglio) e un target price pari a 2,98 euro. Il prezzo obiettivo incorpora un potenziale rialzo del 122% rispetto a quello corrente.Gli analisti prevedono una crescita ulteriore nel 2022 per il gruppo attivo nel settore digitale e che controlla questa testata. Secondo le loro stime, i ricavi saliranno a 104,9 milioni di euro quest'anno, l'Ebitda passerà da 14,1 a 16,9 milioni e l'utile netto si aggirerà intorno ai 3,9 milioni di euro contro i 2,4 milioni del 2021."Nei prossimi anni, il gruppo punta sempre più sullo sviluppo della propria business unit digitale, sfruttando al contempo le opportunità di up and cross selling sui clienti esistenti e nuovi ad alto potenziale" affermano gli analisti.