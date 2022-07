Almawave: la neo-acquisita The Data Appeal Company approda a San Paolo in Brasile

Almawave comunica il rafforzamento del proprio Gruppo nei mercati dell’America Latina.

A San Paolo, Brasile, dove Almawave è presente da 12 anni è infatti attivo da oggi anche un nuovo team di professionisti della neo-controllata The Data Appeal Company (società entrata nel Gruppo Almawave nel mese di aprile 2022), realtà specializzata in particolare nei settori turismo, fintech e location intelligence. Ambiti strategici, questi, per tutti i Paesi LATAM.

La spesa in Intelligenza Artificiale di aziende e utenti dell’America Latina è pari a circa 500 milioni di dollari l’anno (valore 2020, Fonte: Rapporto Anitec-Assinform: Il digitale in Italia 2021) e significativi investimenti stanno riguardando in particolare il settore turistico. L’area è al quarto posto nella lista dei principali mercati del turismo nel mondo e l’industria dei viaggi e del turismo contribuisce con oltre 400 miliardi di dollari al Prodotto Interno Lordo (Pil) dei Paesi.