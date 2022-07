Wall Street si muove in rosso nonostante Tesla, tonfo per United Airlines

Si muove in rosso Wall Street oggi nonostante i numeri superiori alle attese diffusi da Tesla. L’indice S&P 500 segna -0,48% a 3.940 punti; in rosso anche il Dow Jones a -0,27%. Wall Street guarda alle notizie in arrivo dall’Europa con la Bce che ha parzialmente sorpreso con un aumento dei tassi di ben 50 punti base e ha annunciato lo scudo anti-spread.

Il titolo Tesla balza di oltre il 5% dopo che il colosso Usa delle auto elettriche ha reso noto di aver concluso il secondo trimestre dell’anno con un attivo per azione, su base adjusted, di $2,27, meglio degli $1,81 attesi dal consensus degli analisti intervistati da Refinitiv. Il fatturato si è attestato a $16,93 miliardi, contro i $17,1 miliardi previsti.

Tonfo invece per United Airlines (-9,4%) che ha reso noto di essere tornata in una condizione di redditività nel secondo trimestre: i risultati sono stati deludenti.