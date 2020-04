Wall Street volatile in avvio, sotto lente nuovo dato record su sussidi

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Partenza ad alta volatilità per Wall Street. Sono trascorsi pochi minuti dal debole avvio che gli indici hanno già virato in territorio positivo. L'indice Dow Jones sale dello 0,33%, l'S&P 500 dello 0,45% e il Nasdaq dello 0,32 per cento.Sotto la lente degli operatori resta il nuovo dato record relativo alle richieste di sussidio alla disoccupazione Usa sotto l'effetto del coronavirus. Nella settimana al 28 marzo, le richieste sono risultate pari a circa 6,65 milioni unità, rispetto alle 3,307 milioni della settimana precedente (dato rivisto da 3,28 milioni). Ben oltre il consensus Bloomberg che indicava il dato a quota 3,76 milioni.