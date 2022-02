Wall Street debole tra questione Ucraina e attesa per mosse Fed

Titta Ferraro 16 febbraio 2022 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ripiega con il riemergere dei timori legati ai rischi geopolitici, non trovando abbastanza sponda del balzo oltre le attese delle vendite al dettaglio (+3,8% a gennaio). La Nato ha avvertito di non aver assistito finora ad alcun segnale di de-escalation dalla controparte russa, anzi ha riferito di un aumento delle truppe russe ai confini ucraini.A guidare i cali è l'indice Nasdaq che segna oltre -1% anche alla luce dei dati sulle vendite al dettaglio più forti del previsto che forniscono alla Federal Reserve ulteriore sponda per una politica monetaria aggressiva. Cali nell'ordine dello 0,7% invece per Dow Jones e S&P 500.Tra i singoli titoli spicca il tonfo di ViacomCBS (-21%) dopo che il conglomerato mediatico ha mancato le previsioni sugli utili, annunciando un cambio di nome in Paramount. Crollo anche per Roblox (-24%) che ha deluso le attese con perdita trimestrale più ampia del previsto.