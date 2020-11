Volatilità ai minimi, VIX sotto quota 20 per la prima volta da febbraio

Titta Ferraro 27 novembre 2020 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

Volatilità sui mercati ai minimi da febbraio. Oggi il VIX, l'indice ideato dal Chicago Board Options Exchange e che misura la volatilità implicita del mercato azionario basata sulle opzioni dell'indice S&P 500, è sceso per la prima volta da febbraio sotto quota 20, testimoniando ulteriormente la normalizzazione in atto sui mercati finanziari, protagonisti di un mese di novembre avanti tutta con rialzi a doppia cifra.Wall Street si appresta a partire oggi con moderato segno più. Tra i singoli titoli in evidenza Amazon con circa +1% nel premarket nel giorno del Black Friday che potrebbe segnare nuovi riscontri record di vendite per il gigante dell'ecommerce.Giù invece Astrazeneca complici i dubbi emersi sulla qualità dei dati dietro l'affermazione di un'efficacia del 90% per il suo candidato vaccino Covid-19. Il ceo di Astazeneca ha affermato che è probabile che venga eseguito un nuovo giro di test fase-3.