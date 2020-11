USA: Joe Biden è il nuovo presidente

Titta Ferraro 7 novembre 2020 - 19:19

MILANO (Finanza.com)

La vittoria in Pennsylvania sancisce l'approdo di Joe Biden oltre la soglia dei 270 grandi elettori diventando cosi il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Stando ai conteggi di Associated Press, il candidato dem si è aggiudicato lo Stato della Pennsylvania con un vantaggio di 34.243 voti su Donald Trump. Biden ha poi vinto anche in Nevada, toccando i 290 Grandi elettori."America, sono onorato che tu abbia scelto me per guidare il nostro grande Paese. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fede che avete riposto in me", è il primo tweet del presidente eletto.